'त्या घटनेमुळे मला त्यांची भिती वाटते' चिन्मय मांडलेकरला अशोक सराफ यांच्याकडून मिळालेला धडा, म्हणाला, 'आजही त्या गोष्टीची मनात...'

ASHOK SARAF’S DISCIPLINE LEFT A LASTING IMPACT ON CHINMAY MANDLEKAR: मराठी रंगभूमी आणि सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव अभिनेता चिन्मय मांडलेकरने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शेअर केला आहे.
Apurva Kulkarni
Ashok Saraf Taught Chinmay Mandlekar a Lesson in Respect and Discipline: मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्यासोबत काम करण्याचं स्वप्न अनेक कलाकरांचं असतं. अनेक कलाकर त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. अनेक कलाकर अशोक मामासोबतच्या कामाचा अनुभव शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच चिन्मय मांडलेकर याने एका मुलाखतीत अशोक सराफसोबतचा किस्सा शेअर केलाय.

