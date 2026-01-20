'त्या घटनेमुळे मला त्यांची भिती वाटते' चिन्मय मांडलेकरला अशोक सराफ यांच्याकडून मिळालेला धडा, म्हणाला, 'आजही त्या गोष्टीची मनात...'

Ashok Saraf Taught Chinmay Mandlekar a Lesson in Respect and Discipline: मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्यासोबत काम करण्याचं स्वप्न अनेक कलाकरांचं असतं. अनेक कलाकर त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. अनेक कलाकर अशोक मामासोबतच्या कामाचा अनुभव शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच चिन्मय मांडलेकर याने एका मुलाखतीत अशोक सराफसोबतचा किस्सा शेअर केलाय..अभिनेता चिन्मय हा सिनेसृष्टीतील सर्वगुण संपन्न अभिनेता आहे. तो एक उत्तम लेखक आणि दिग्दर्शक सुद्धा आहे. दरम्यान नुकतीच त्याने कॅचअपला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्याने अशोक सराफ यांच्यासोबतचा किस्सा शेअर केलाय. अशोकमामांकडून एक धडा मिळाल्याचं त्याने मुलाखतीत बोलताना सांगितलय. .चिन्मय म्हणाला की, 'मी व्हॅक्युम क्लिनर हे नाटक लिहलं होतं. तेव्हा त्यासाठी माझ्या डोक्यात कास्ट होते. एक दिवस मी नाटकाची स्क्रीप्ट निर्मिती सावंत यांना ऐकवली. त्या नाटकासाठी हो म्हणाल्या. तेव्हा मला आता हिरोची गरज होती. तेव्हा निर्मात्यांनी अशोकमामांना हे नाटक ऐकवलं. त्यांना ते फार आवडलं आणि ते नाटक करायला तयार झाले. कोणताही बदल न करता असंच नाटक करुया असं ते म्हणाले आणि आमचं तालीम सुरु झाली.'.'जेव्हा तालिम सुरु झाली त्यावेळी ११ चा टाईम दिला होता. मला अचानक निर्मात्यांचा फोन आला की, मामा 10.20 लाच आले आहेत. मी कसाबसा 10 15 मिनिटं उशीरा पोहचलो. त्यानंतर मी ११ च्या तालिमेसाठी सकाळी सात वाजता निघायचो. मला अशोकमामांची भिती वाटायची. लेट पोहचायची भिती वाटायची. काहीही झालं तरी ११ च्या तालिमेसाठी अशोक मामा १०.२० ला येणारचं.'.अशोक मामा यांच्याबद्दल सांगायची गोष्ट झाली तर नाटकांमध्ये ते स्वत:सह इतर कोणालाही वेगळ एडिशन घेऊ देत नाही. एकवेळ त्यांनी मला सल्ला देयचा होता, तेव्हा त्यांनी मला सर म्हणून हाक मारली. ते मला सर म्हणताय, हे ऐकून मी थक्क झालो. परंतु ते मला म्हणाले की, 'तुझं नाटक आहे. खांद्यावर हात टाकून जर तुला सल्ला दिला तर तुला वाटेल की हा सल्ला घेणं बांधील आहे. तुला वाटलं तर बदल कर त्यासाठी मी तुला सर म्हणालो' त्यांचं उत्तर ऐकून चिन्मय म्हणाला, त्याच्यातला साधेपणा मला त्यांच्या बोलण्यातून कळाला. .स्टेजवर सर्वांसमोर चाहता घेत होता सेल्फी, शाहरुख खाननं हातातून फोन घेत केलं असं काही की... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.