‘मराठी डाऊनमार्केट भाषा आहे असं सांगण्यात आलं’ चिन्मयी सुमीत यांनी सांगितला मुंबईतील जीमचा धक्कादायक अनुभव

CHINMAYI SUMEET MUMBAI GYM EXPERIENCE: सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती करण्यात आल्यापासून राजकीय वर्तुळात वाद पेटलेलं पहायला मिळतोय. तसंच सोशल मीडियावर मराठी भाषेवरून अनेक चर्चा रंगातना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच आता मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी रोखठोक भाष्य केलय. त्यांनी जीममध्ये त्यांना आलेला अनुभव शेअर केलाय. .चिन्मयी सुमीत यांनी नुकतीच झी २४ तासला मुलाखत दिली. यावेळी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी सक्तीवर बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे खूप साधं टार्गेट आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांना आपण मराठी शिकायची सक्ती करतोय. परंतु एकाच ठिकाणी २५ वर्ष राहून भाषा शिकणं हे नैसर्गिक झालं पाहिजे. पंरतु त्यासाठी सक्ती करावी लागते हे किती मोठं दुर्देव आहे.'.यावेळी त्यांनी एक अनुभव सांगितला, त्या म्हणाल्या, 'मी मुंबईच्या एका प्रतिष्ठिक जीममध्ये जायचे. एक श्रीमंत गुजराती महिला सुद्धा जीममध्ये होती. त्या मोकळेपणानं रिसेप्शनच्या माणसाशी ट्रेनरशी त्यांच्या भाषेत बोलायच्या. तसंच आपली मराठी माणसं सुद्धा त्यांच्या सारखं गुजराती बोलायची. पंरतु त्यांना काही मराठीत विचारलं की, त्या इंग्रजीमध्ये उत्तर द्यायच्या. तेव्हा मी इतर लोकांना विचारलं की, 'अरे त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत बोलता मग ते का मराठी भाषेत बोलत नाही?' तुमची माझी भाषा सेमच आहे. तेव्हा समजलं की, त्यांना जिममध्ये मराठी बोलायचं नाही, असं सांगण्यात आलय. कारण मराठी डाऊनमार्केट भाषा आहे' असं त्या म्हणाल्या. .'जर तिथं फक्त इंग्रजी बोला असा नियम असता तर मी समजू शकले असते. पंरतु फक्त मराठीत बोललेलं चालत नाही ते सुद्धा महाराष्ट्रात राहून हे फार चुकीचं आहे' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .अमिताभ बच्चन यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी भात खाणं सोडलं; खरंच वयानुसार Rice बंद करणं फायदेशीर आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.