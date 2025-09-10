Ballari Jail : 'या' अभिनेत्याने रडत रडत न्यायाधीशांकडे कारागृहात केली विष देण्याची विनंती; असं काय घडलं त्याच्यासोबत?

बंगळूर : चित्रदुर्ग रेणुकास्वामी हत्याकांडात (Chitradurga Renukaswamy Case ) पुन्हा कारागृहात असलेल्या अभिनेता दर्शनला (Actor Darshan) बळ्ळारी कारागृहात हलविण्यास मंगळवारी न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने दर्शनच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यासही सहमती दर्शविली. आरोपी दर्शनला पुन्हा बळ्ळारी कारागृहात हलवण्याची परवानगी मागणाऱ्या पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना ६४ व्या सत्र न्यायालयाने त्याला बळ्ळारी कारागृहात हलवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगितले. यावेळी त्याने विष देण्याची मागणी करत अश्रू ढाळले..न्यायालयाने सांगितले की, कारागृह अधिकाऱ्यांना जे आदेश हवे असतील, ते आम्ही देऊ. त्यानंतर दर्शनला कारागृहाच्या आवारात फिरण्याची परवानगी दिली. दर्शनची अतिरिक्त उशी आणि बेडसीटची विनंती मान्य केली. तथापि, न्यायालयाने कारागृह नियमावलीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. जर नियमांचे उल्लंघन झाले, तर कारागृह महासंचालकांनी कारवाई करावी. तसेच त्याला दुसऱ्या कारागृहात हलवू शकता, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे..याआधी सुनावणीदरम्यान, दर्शनने मंगळवारी न्यायाधीशांना विष देण्याची विनंती केली. दर्शनला बंगळूरच्या परप्पन अग्रहार कारागृहात कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. उन्हात बाहेर पडून महिना झाला आहे. माझ्या सर्व हातांना बुरशी आली आहे. कृपया मला थोडे विष द्या, अशी विनंती त्याने बंगळूरच्या ५७ व्या सीसीएच न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर केली..धर्मस्थळ मंदिर परिसरात गाडलेले 100 हून अधिक मृतदेह? 'त्या' कवटीचं गूढ अखेर उलगडलं, कट उघडकीस येण्याची शक्यता!.दर्शनने हात वर करून ‘माझी एक विनंती आहे’, असे सांगितले. संधी मिळाल्यावर त्याने ‘न्यायालयानेच मला काही विष देण्याचा आदेश द्यावा’, अशी त्याने विचित्र मागणी केली. ही विचित्र मागणी न्यायाधीशांना क्षणभर आश्चर्यचकित करणारी वाटली. ‘तुम्ही असे काहीही मागू शकत नाही. आम्ही अधिकाऱ्यांना जो काही आदेश द्यायचा तो देऊ. तुमच्या विनंतीबाबत आम्ही दुपारी आदेश देऊ.’.चित्रदुर्ग रेणुकास्वामी हत्या प्रकरणात अभिनेता दर्शनला अटक करण्यात आली होती. दर्शन आणि इतरांना न्यायालयात जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात जामीन रद्द करण्यात आला. अभिनेता दर्शन आणि त्याच्या टीमने बंगळूरमधील एका चित्रपटाच्या सेटवर रेणुकास्वामीचे अपहरण केले आणि छळ करून त्यांची हत्या केली, असा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.