गवळण सादर करताना मराठी दिग्गज कोरियोग्राफर बरोबर घडलेला लज्जास्पद प्रकार; "मी त्याचवेळी.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज नृत्यदिग्दर्शकाने प्रेक्षकांच्या त्याला आलेल्या धक्कादायक अनुभवाविषयी खुलासा केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका कार्यक्रमादरम्यान प्रेक्षकांनी त्याला आणि त्याच्या महिला सहकलाकाराला कशी वागणूक दिली हे सांगितलं. कोण आहे हा नृत्यदिग्दर्शक जाणून घेऊया. .हा नृत्यदिग्दर्शक आहे आशिष पाटील. लावणीकिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आशिषने गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख कमावली आहे. संपूर्ण स्वराज या चॅनेलला त्याने मुलाखत दिली. यावेळी त्याने लावणी सादर करताना त्यांना प्रेक्षकांकडून आलेली धक्कादायक प्रतिक्रिया उघड केली. .आशिष म्हणाला की,"एका शोला मी गवळण सादर करत होतो. एक मुलगी आणि मी. मी कृष्ण आहे आणि ती राधा आहे लावणीमध्येच. समोर प्रेक्षक बसले आहेत आणि प्रेक्षकांमधूनच आवाज आला "दाब तिचे दाब." आता मला सांगा मी काय केलं पाहिजे त्याच्यावर. मी या आधी कधीच बोललो नाहीये हे. पण हे झालंय. हे त्रासदायक नाहीये पण तुझ्या घरी आई-बहिणी आहेत. तू हेच बोलशील ?"."बरं हे ती व्यक्ती एक-दोनदा नाही बोलली सलग आल्यापासून बोलत होती. बरं तुम्हाला हेच माहित नाही की आम्ही कृष्ण आणि राधेचा परफॉर्मन्स करतोय. जेव्हा हे खूप सुरु झालं तेव्हा आम्ही एकमेकांशी डोळ्यांनीच बोललो आणि आम्ही सरळ स्टेज सोडला आणि मी शो थांबवला."."मी त्यातून हे सांगितलं की माझ्या तत्वात हे बसत नाही. तुम्ही मला बोलावलं असशील. तू आयोजक असशील तुझ्या घरचा. मी पण एक माणूस आहे. थोडी इज्जत तुम्ही द्या थोडी इज्जत आम्ही देऊ. शो नंतर तू काय पण बोल. पण तो रंगमंच माझ्यासाठी पूजा आहे. प्रत्येक कलाकारासाठीच आहे. अजूनही मी एकटा नाचत असताना अरे या नाच्याला बाहेर काढा असा आवाज येतो. मी तर सादर करतोय ना माझी कला. सोशल मीडियावर आपण ब्लॉक करू शकतो लाईव्ह परफॉर्मन्सला कसं करणार ? त्यामुळे असे समारंभ मी करत नाही." असं तो म्हणाला. .Ranbir Kapoor : रणबीर–हिरानींचा प्रोजेक्ट लांबणीवर!