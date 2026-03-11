बाबो! बिग बॉसनंतर छोटा पुढारी सिनेमात दिसणार, पिक्चर बाईज सिनेमामध्ये हटके अभिनय, नेटकरी म्हणाले...

GHANSHYAM DARWADE JOINS CAST OF UPCOMING MARATHI FILM: बिग बॉसमधून चर्चेत आलेला छोटा पुढारीचा नवा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. छोटा पुढारी म्हणजे घनश्याम दरवडे हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या सपर्कांत असतो. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नव्या सिनेमाचं पोस्टर शेअर करत चाहत्यांना सिनेमा करत असल्याची माहिती दिलीय. .तरुणांच्या संघर्ष आणि धडपडीवर आधारित 'पिक्चर बॉईज' हा मराठी चित्रपट येत्या १५ मेपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर प्रेक्षकांना हलकाफुलका आणि विनोदी मनोरंजन देण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. .नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. त्रिमूर्ती फिल्म्सच्या निर्मितीत साकारलेल्या या चित्रपटाचे निर्मात रवी पांडुरंग पंडितपवार आणि राजा पांडुरंग पंडितपवार असून, शिवाजी केशव पाटील हे सहनिर्मात आहेत. चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवादलेखन आणि दिग्दर्शन निलेशसिंग राजपूत यांनी केले आहे. .चित्रपटात अभिनेता होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुणांचा प्रवास मांडण्यात आला आहे. या चित्रपटात प्रतीक लाड, हंसराज जगताप, अरबाज शेख आणि घनश्याम दरवडे (छोटा पुढारी) यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. त्यामुळे चाहत्यांना आता या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .'तन्वी प्रत्येक भांडणाआधी जाणीवपूर्वक स्मोक करून यायची' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडताच रुचिताचा मोठा खुलासा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.