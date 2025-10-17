'अंडरवियर वाला केक कोई नहीं खाया' पार्टीमध्ये बिना कपड्याचा गेला चंकी पांडे, सांगितला वाढदिवसादिवशीचा किस्सा

चंकी पांडे आणि गोविंदा यांनी एकाच वेळी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. गोविंदा 1986 साली सिनेसृष्टीत आला तर चंकी पांडे एका वर्षात बॉलिवूडमध्ये दिसू लागला.1993 मध्ये गोविंदा आणि चंकी पांडे यांनी एकत्र काम केलं. त्यावेळी सगळ्यात जास्त कमाई करणारा आंखे हा चित्रपट ठरला. जेव्हा चंकी पांडे अभिनय क्षेत्राच्या सुरुवातीच्या काळात संघर्ष करत होते त्यावेळी निहलानीनं त्यांचं आयुष्य बदललं..अशातच काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या प्राइम व्हिडिओ टॉक शोमध्ये चंकी पांडे आणि गोविंदाने हजेरी लावली होती. यावेळी चंकी पांडेनं त्याच्या करिअरचं श्रेय गोविंदाला दिलं आहे. त्याने सांगितलं की, ' माझ्या करिअरचा सुरुवातीचा पाच वर्षाचा काळ संघर्षाचा होता. परंतु मी जो काही आज इंडस्ट्रीमध्ये तो फक्त आणि फक्त गोविंदामुळे आहे. गोविंदाने यावेळी म्हटलं की, 'मी एक चित्रपट सोडला आणि तो चंकी पांडेला मिळाला.''.ट्विंकलने हेही सांगितले की, चंकी पांडे त्या कलाकारांमध्ये एक होता ज्यांच्या नववर्षाच्या पार्टीदेखील स्पॉन्सर्ड असायच्या. त्यावेळी चंकी पांडे म्हणाला की, 'नववर्षाच्या पार्टीं तर दूरच राहिल्या, माझ्या वाढदिवसाच्या पार्ट्याही स्पॉन्सर्ड असायच्या.' यावेळी एका अंडरवेअर ब्रँडबद्दल बोलताना चंकीने सांगितले, 'एका पार्टीत मी फक्त अंडरवेअर घालून होतो. केकचाही आकार अंडरवेअर सारखाच होता आणि तो खायला कोणीच तयार नव्हते!" हा किस्सा सांगताना चंकीपांडेसह ट्विंकल गोंविदा काजोल खुप हासले..'एकदा भावनाने चंकीला सांगितलं की, तिला 65 इंची टीव्ही हवा आहे. चंकीने टीव्ही घेतला, तो लावूनही घेतला. पण जेव्हा भावना रिमोट शोधायला लागली तेव्हा रिमोटच नव्हता. चंकी म्हणाले, ‘भाव, रिमोट तर आहेच नाही!’ आवाजही येत नव्हता, म्हणून त्यांनी स्पीकर लावून घेतले. शेवटी कळलं की चंकीने एअरपोर्टवर लावतात तसा डिस्प्ले मॉनिटर आणला होता — जो फ्लाइटचं शेड्यूल दाखवण्यासाठी वापरतात, कारण तो स्वस्त होता!".चंकी पांडेने यावेळी पत्नीसोबतची एक जुनी आठवण सांगताना म्हणाला की, 'एकदा भावनानं मला 65 इंची टीव्ही हवा असल्याचं सांगितलं. मी टीव्ही घेतला, तो लावलाही. परंतु जेव्हा भावना रिमोट शोधायला लागली तेव्हा तिला रिमोट काही सापडेना. टीव्हीला आवजही येत नव्हता. नंतर आम्ही त्याला स्पीकर लावून घेतले. पण नंतर आम्हाला कळलं की, एअरपोर्टवर लावतात तसा डिस्प्ले मॉनिटर आम्ही आणला होता. कारण तो स्वस्त असतो.' असं तो बोलताना म्हणाला..अमीषा पटेलला ज्याच्यासोबत 'वन नाईट स्टँड' करायचं होतं त्याचं झालं ब्रेकअप, आता अभिनेता चौथ्या लग्नाच्या तयारीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.