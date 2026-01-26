Bigg Boss Marathi 6 : नाही सेलिब्रिटी नाही इन्फ्लुएन्सर ! बिग बॉस मराठीत होणार 'ही' वाईल्ड कार्ड एंट्री

Marathi Entertainment News : सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती बिग बॉस मराठी सीझन 6 ची. सध्या बिग बॉस मराठीच्या घरात अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. या आठवड्यातून पहिली स्पर्धक राधा पाटील घराच्या बाहेर पडली. तर नव्या प्रोमोने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. .बिग बॉस मराठीच्या आज आलेल्या सोशल मीडियावरील प्रोमोने सगळ्यांना धक्का बसला. घरात तिसऱ्याच आठवड्यात वाईल्ड कार्ड एंट्री होणार असल्याचं या प्रोमोमध्ये बिग बॉसने जाहीर केलं. यामुळे वर्षानुवर्षे बिग बॉस मराठी पाहणाऱ्यानाही धक्का बसला. कारण सहसा तिसऱ्या आठवड्यात वाईल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस मराठीत पाहायला मिळाली नाहीये. .हा प्रोमो आल्यावर घरात कोण कलाकार किंवा इन्फ्लुएन्सर जाणार याच्या चर्चा रंगू लागल्या. काहींनी गौतमी पाटीलचं नाव घेतलं. काहींनी सचिन कुमावत नंतर विनोद कुमावतही बिग बॉस मराठीच्या घरात जाणार असं म्हटलं जात होतं. तर काहींनी पवन जाधव, जयवंत वाडकर यांचंही नाव घेतलं. पण नेमकं कोण जाणार यांच्याविषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता होती. पण त्यातच आता नवा ट्विस्ट आला आहे. .रेडिट आणि सोशल मीडियावरच्या चर्चारेडिट आणि सोशल मीडियावरील बिग बॉस मराठीच्या पेजवर या वाईल्ड कार्ड एंट्रीविषयी भलत्याच चर्चा रंगल्या आहेत. या पेजेसच्या मते बिग बॉस मराठीमध्ये कोणतीही वाईल्ड कार्ड एंट्री होणार नाहीये. तर हा एक टास्क असणार आहे. या पेजेसनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या अपडेटनुसार घरात वाईल्ड कार्ड एंट्रीशी संबंधित टास्क होणार आहे. तर कोणत्याही सेलिब्रिटी की इन्फ्लुएन्सरची एंट्री होणार नाहीये. .आता खरंच एंट्री होणार नाही की होणार हे पाहण्यासाठी बघत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर. .हिंदी नाही तर या गाजलेल्या मालिकेचा रिमेक आहे शुभ श्रावणी ! टीव्हीवर एकेकाळी होती सुपरहिट