This Contestant Is Out From Bigg Boss Marathi 6

बिग बॉस मराठीमध्ये होणार या सीझनचं सगळ्यात धक्कादायक एलिमिनेशन ! राकेश की रोशन कुणाची होणार एक्झिट?

This Contestant Is Out From Bigg Boss Marathi 6 : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 मध्ये या सीझनचे धक्कादायक एलिमिनेशन होणार अशी चर्चा आहे. कोण स्पर्धक जाणार बिग बॉस मराठीच्या घराबाहेर जाणून घ्या.
Bigg Boss Marathi Eviction Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 हा कार्यक्रम सध्या चर्चेत आहे. घरात सतत काही ना काही ट्विस्ट येत आहेत. त्यातच आता या आठवड्याच्या एलिमिनेशनची चर्चा सोशल मीडियावर रंगलेली पाहायला मिळते आहे.

