Video : राकेशने तन्वीला किस केल्यावर राखीचं धक्कादायक कृत्य ! "काय मूर्खपणा.." प्रेक्षक वैतागले

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये दररोज नवीन ड्रामा पाहायला मिळतोय. राखी सावंतने बिग बॉस मराठीचे दोन आठवडे गाजवले आहेत. त्यातच आता तिने केलेल्या कृतीमुळे सगळेचजण हादरले आहेत. .सध्या राखी राकेश बापटच्या प्रेमात पडली आहे. ती सतत त्याच्या मागे फिरते. पण राकेश तिला अजिबात प्रतिक्रिया देत नाहीये. त्यातच राकेश आणि तन्वीच्या कृतीमुळे राखी चिडली आणि तिने धक्कादायक कृती केली..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, एका टास्कदरम्यान राकेशने तन्वीसोबत डान्स केला. या डान्सदरम्यान त्याने तन्वीच्या गालावर किस केलं. हे पाहून राखी चिडली आणि खूप दुःखी झाली. तिने स्वतःचे केसच कापले. तिला तन्वी आणि राकेश अडवण्याचा प्रयत्न करत होते पण ती ऐकली नाही. सोशल मीडियावर हा प्रोमो गाजतो आहे..प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र वैतागले आहेत. "बिग बॉसच्या घरातला इम्रान हाश्मी राकेश","राखी तो फक्त डान्स होता. जगू दे त्याला","वाह वाह रे ..... काय दाखवताना तरी नीट दाखवा लोकांनी बघावं म्हणून असले प्रोमो दाखवतात","राखीने टकला केला आसता तर खुप चांगले झाले आसते ते नकली केस कापुन काही उपयोग नाही ","काय वेडेपणा आहे राखी? किती तर नाटकं? अगं प्रत्येक season ला तु कुणाच्या तरी प्रेमात पडतेस. किती लग्न केलेस. तरी तुला नाही समजत का.... की असं प्रेम दुसऱ्यांवर जबरदस्तीनी थोपवता येत नाही. राकेश ला तु आवडत नाहीस आणि तन्वी बरोबर तो फक्त ऍक्ट करत होता .अगं तो तिला बहीण मानतो गं बाई." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..आता राखीच्या कृतीवरून तिला शिक्षा होणार का ? घरात नवीन काय ड्रामा घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही..बिग बॉसची स्पर्धक तन्वी कोलतेला मोठा धक्का, इन्स्टाग्राम अकाऊंट अचानक गायब!