एक नाही बिग बॉस मराठीच्या घरात होणार तीन वाईल्ड कार्ड ENTRY ? या सेलिब्रिटींची सोशल मिडीयावर चर्चा

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरातील काही स्पर्धक प्रेक्षकांचे लाडके ठरले आहेत. पण काही स्पर्धकांचा परफॉर्मन्स प्रेक्षकांना फारसा पसंत पडला नाहीये. त्यातच आता सोशल मीडियावर वाईल्ड कार्ड एन्ट्रीची चर्चा रंगलेली पाहायला मिळत आहेत. .काही वृत्तवाहिन्यांनी, रेडिट प्लँटफॉर्म आणि सोशल मीडिया पेजेसवर एक नाही तब्बल तीन वाईल्ड कार्ड एन्ट्रीजची चर्चा रंगली आहे. बिग बॉस मराठीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घरात तीन वाईल्ड कार्ड एंट्री होणार आहेत. आता यात कोणत्या तीन स्पर्धकांची नावं समोर आली आहेत जाणून घेऊया. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिनेता संकेत पाठक बिग बॉस मराठीच्या घरात उद्या एंट्री करणार आहे. तर रेवा कौरसे ही हिंदी मालिकांमधून लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री बिग बॉस मराठीमध्ये एंट्री करतेय. दिवानियत या मालिकेत तिने काम केलं होतं. तर हिंदी रियालिटी शोमध्ये नाव कमावलेली संस्कृती साळूंखेही एंट्री करणार आहे. .संकेतने छत्रीवाली, लग्नाची बेडी यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमध्ये काम केलं आहे. नुकताच त्याचा पुन्हा एकदा साडे माडे तीन हा सिनेमा रिलीज झाला. तर संस्कृतीने जाऊबाई गावात, रियालिटी राणीज यांसारख्या शोमध्ये काम केलं आहे. आता हे स्पर्धक बिग बॉस मराठीच्या घरात काय धमाल करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.