एक नाही बिग बॉस मराठीच्या घरात होणार तीन वाईल्ड कार्ड ENTRY ? या सेलिब्रिटींची सोशल मिडीयावर चर्चा

Colors Marathi Bigg Boss Marathi 6 Wild Card Entry : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये वाईल्ड कार्ड एंट्री होणार असल्याची चर्चा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर रंगली आहे. काय आहे बातमीमधील सत्य जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. घरातील काही स्पर्धक प्रेक्षकांचे लाडके ठरले आहेत. पण काही स्पर्धकांचा परफॉर्मन्स प्रेक्षकांना फारसा पसंत पडला नाहीये. त्यातच आता सोशल मीडियावर वाईल्ड कार्ड एन्ट्रीची चर्चा रंगलेली पाहायला मिळत आहेत.

