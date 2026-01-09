Premier

Bigg Boss Marathi Season 6 : बिग बॉस मराठी सीजन 6 च्या स्पर्धकांची संभाव्य यादी Viral ! जाणून घ्या नावं

Colors Marathi Bigg Boss Marathi S6 Contestant List : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6चा प्रीमियर दोन दिवसांवर येऊन ठेपलाय. त्यातच बिग बॉस मध्ये जाणाऱ्या संभाव्य स्पर्धकांची यादी समोर आली आहे.
Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी हा प्रेक्षकांचा लाडका रिअलिटी शो. 100 दिवसांच्या या खेळात मानवी व्यक्तिमत्त्वाची विविध रूपं पाहायला मिळतात. बिग बॉस मराठी चे पाच सीजन गाजल्यानंतर सहावा सीजन प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. त्यातच आता नव्या सीजनच्या स्पर्धकांविषयी महत्त्वाचं अपडेट समोर आलं आहे.

