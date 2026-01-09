Bigg Boss Marathi Season 6 : बिग बॉस मराठी सीजन 6 च्या स्पर्धकांची संभाव्य यादी Viral ! जाणून घ्या नावं

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी हा प्रेक्षकांचा लाडका रिअलिटी शो. 100 दिवसांच्या या खेळात मानवी व्यक्तिमत्त्वाची विविध रूपं पाहायला मिळतात. बिग बॉस मराठी चे पाच सीजन गाजल्यानंतर सहावा सीजन प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. त्यातच आता नव्या सीजनच्या स्पर्धकांविषयी महत्त्वाचं अपडेट समोर आलं आहे. .कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 चा प्रीमियर 11 तारखेला पार पडणार आहे. बिग बॉसच्या घरात 16 स्पर्धक प्रवेश करणार आहेत. सूत्रसंचालक यंदाही महाराष्ट्राचे रितेश भाऊ असणार आहेत. पण प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे ती बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये कोण सेलिब्रिटी दिसणार याची. त्यातच आता सोशल मीडियावर संभाव्य यादी जाहीर झाली आहे. .सोशल मीडियावरील बिग बॉस मराठीच्या विविध पेजवर बिग बॉस मराठी सीजन 6 ची संभाव्य यादी व्हायरल होतेय. यामध्ये अनेक सेलिब्रिटीजची नावं समोर आली आहेत. हे स्पर्धक बिग बॉसमध्ये जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. .सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर करण सोनावणे बिग बॉस मराठीमध्ये एंट्री घेतोय. याशिवाय सध्याची सुप्रसिद्ध नृत्यांगना राधा पाटील म्हणजेच राधा मुंबईकर, फॅशन इन्फ्लुएन्सर प्राची ठाकरे, अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया स्टार सोनाली राऊत बिग बॉस मध्ये सहभागी होणार असल्याचं या यादीत म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे कलर्स मराठीने कलाकारांच्या परफॉर्मन्सचे व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. त्यावर अनेकांनी कमेंट करत या स्पर्धकांना ओळखलं आहे. .या व्यतिरिक्त दीपाली सय्यद, रसिका सुनील, ईशा केसकर, आयुष संजीव आणि समीर परांजपे या मराठी सेलिब्रिटीजच्या नावाचाही चर्चा आहेत. याशिवाय हॉटेल भाग्यश्रीचे मालक नागेश मडकेही बिग बॉस मराठीच्या घरात जाणार असल्याचं म्हटलं जातंय. याशिवाय जयवंत वाडकर, अनुश्री माने, भाग्यश्री लिमये, अथर्व रुके, प्रणाली सूर्यवंशी यांचीही नाव या यादीत आहेत. पण सध्या चर्चेत असलेले मराठी सेलिब्रिटी खरंच बिग बॉस मराठीच्या घरात दिसणार का ? याविषयी संभ्रम आहे. .बिग बॉस मराठीच्या यंदाच्या सीजनमध्ये काय राडे होणार ? बिग बॉस मराठी सीजन 5 च्या तोडीस तोड सीजन 6 ठरणार का ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आगामी काळात समजतील. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीजन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर. .धुरंधरला टक्कर देण्यासाठी सज्ज ‘द राजा साब’; प्रदर्शित होण्याआधीच झालेली कोट्यवधींची कमाई, आजचं कलेक्शन किती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.