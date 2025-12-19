Premier

गोलाला छोटा भाऊ मिळाला! भारती सिंह दुसऱ्यांदा झाली आई, घरी पुन्हा किलबिलाट

BHARTI SINGH BLESSED WITH A BABY BOY: प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंह पुन्हा आई झाली आहेत. आज सकाळी लाफ्टर शेफच्या शूटिंगदरम्यान प्रसूती वेदना सुरू झाल्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि तिने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला.
Bharti Singh Becomes Mother Again: प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंह ही पुन्हा एकदा आई झाली आहे. तिने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला आहे. माहितीनुसार आज सकाळी भारतीला लाफ्टर शेफ या शोच्या शुटिंगला जायचं होतं. परंतु अचानक तिला प्रसुती वेदना होऊ लागल्या. त्यामुळे भारती सिंहला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

