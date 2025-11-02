Premier

अंगात ताप अन चालताही येईना, बिग बॉस 19 मधून प्रणित मोरे बाहेर ! एव्हिक्शन होत नाही तोच कमबॅकच्या चर्चा

Pranit More Evicted From Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 च्या घरातून मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरे एलिमिनेट झाला आहे. काय आहे त्याच्या अचानक एव्हिक्शनचं कारण जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Bigg Boss Update : कलर्स टीव्हीवरील बिग बॉस 19 मधून मराठी कॉमेडियन प्रणित मोरेचं एव्हिक्शन झालं आहे. काल रात्री ही बातमी प्रसारमाध्यमांनी जाहीर केली. पण प्रणितच्या अचानक एलिमिनेशनमुळे त्याच्या चाहत्यांना धक्का बसला. पण प्रकृतीच्या कारणावरून त्याचं एलिमिनेशन केल्याचं समजत आहे.

