गुलशन कुमार विनवणी करत राहिले पण गँगस्टर्सनी जीव घेतलाच; 'या' संगीतकाराच्या ईर्ष्येने कुटूंब उद्ध्वस्त !

Entertainment News : सध्या भारतातील सगळ्यात मोठी संगीत निर्माती कंपनी म्हणजे टी सिरीज. 1983 मध्ये गुलशन कुमार यांनी कंपनीची स्थापना केली. सुरुवातीला फिल्मी गाणी कॅसेट रूपात प्रसिद्ध करण्याचा हा व्यवसाय नंतर नवोदित गायकांना संधी अध्यात्मिक संगीताचे अल्बम बनवण्यास सुरुवात केली. .दिल्लीमध्ये गुलशन कुमार यांचा हा व्यवसाय यशस्वी ठरल्यानंतर ते मुंबईत आले. मुंबईत त्यांनी बॉलिवूडमधील दिग्गज गायकांबरोबर काम करण्यास सुरुवात केली. अल्पावधीतच टी सिरीज कंपनी हिट ठरली. लाल दुपट्टा मलमल का हा त्यांचा पहिला सिनेमा होता. पण आशिकी या सिनेमामुळे त्यांचं नशीब पालटलं. या सिनेमातील गाण्यांच्या कॅसेट्स हातोहात खपल्या. नदीम-श्रवण यांनी या सिनेमाच्या गाण्यांना संगीत दिलं होतं. .पुढे गुलशन कुमार यांनी नदीम श्रावण यांच्याबरोबर अनेक अल्बम बनवले. पण हळूहळू त्यांच्या मैत्रीत फूट पडू लागली. असं म्हटलं जातं की नंतर नंतर गुलशन कुमार फक्त श्रवण यांनाच अल्बममध्ये गाण्याची संधी देऊ लागले तर नदीम यांच्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करू लागले. त्यातच गुलशन यांनी नदीम यांच्या एक अजनबी या अल्बमला त्यांना अपेक्षित अशी प्रसिद्धी दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यात वाद झाला. त्यामुळे त्यांच्यात बरंच भांडण झालं. म्हणूनच नदीम याना खूप राग आला होता. .नदीम यांचे पूर्वीपासूनच अंडरवर्ल्डशी चांगले संबंध असल्याचं म्हटलं जायचं. अबू सालेम, दाऊद यांच्याशी नदीम यांची ओळख होती. नदीम यांनी त्यांचा मित्र अबू सालेमला फोन करून गुलशन यांना धमकी द्यायला सांगितल्याचं म्हटलं जातं. अबू सालेमने तोवर अनेक बॉलिवूड आणि बिझनेसमनला टार्गेट करून त्यांच्याकडून पैसे उकळायला सुरुवात केली होती. त्याने या संधीचा फायदा घ्यायचं ठरवलं आणि गुलशन कुमार याना फोन करून प्रोटेक्शन मनीची मागणी केली. जर हे पैसे मिळाले नाहीतर मारून टाकण्याची धमकी दिली. .गुलशन कुमार यांनी याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यानंतरही त्याने बऱ्याचदा त्यांना धमक्या दिल्या पण गुलशन कुमार यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे सालेम चिडला आणि त्याने त्यांना मारूनच टाकण्याची योजना आखली. डोंगरी टू दुबई या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे इंडियन एक्सप्रेस च्या बातमीदाराला सालेमने चित्रपट उद्योगातील एका व्यक्तीला मारणार असल्याची टीप दिली. हे ऐकून तो बातमीदार घाबरला आणि त्याने तडक जाऊन क्राईम ब्रांचचे प्रमुख रणजित सिंह शर्मा यांना जे संभाषण रेकॉर्ड झालं ते ऐकवलं. त्यानंतर रणजित यांनी तातडीने निर्णय घेत चित्रपट सृष्टीतील महत्त्वाच्या व्यक्तींना पोलीस संरक्षण पुरवण्याचा निर्णय घेतला. .पण या सगळ्यात त्यांनी एक मोठी चूक केली. ही चूक म्हणजे पोलीस संरक्षण पुरवण्यात येणाऱ्या सिनेक्षेत्राच्या संबंधी व्यक्तींच्या यादीत गुलशन कुमार यांचं नाव घालायला ते विसरले. त्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आलं नाही. .गुलशन कुमार अत्यंत धार्मिक व्यक्ती होते. दररोज सकाळी ते अंधेरीमधील जीतेश्वर महादेव मंदिरात दर्शनासाठी जात. त्यांच्यासोबत त्यांचा खासगी सुरक्षारक्षक असे. पण एकदा तो नेमका आजारी पडला आणि त्याने दोन -तीन दिवस येणार नसल्याचं कळवलं. 12 ऑगस्ट 1997 ला गुलशन कुमार एकटेच असल्याचं सालेमच्या खबरींनी त्याला कळवलं. सालेम त्याच दिवशी त्यांना देवळासमोर मारण्याची योजना आखली. सुपारी त्याने राजा नावाच्या व्यक्तीला दिली. त्याने गुलशन कुमार यांना मारताना फोन करायला सांगितलं. त्यांच्या किंकाळ्या त्याला ऐकायचं असल्याचं म्हटलं. .12 ऑगस्टला सकाळी गुलशन कुमार नेहमीप्रमाणे मंदिरात गेले. दर्शन घेऊन ते बाहेर येताच सालेमच्या माणसांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यास सुरुवात केली. गुलशन कुमार यांच्या दंडात आणि कंबरेत गोळ्या लागल्या. ते आश्रयासाठी एका सार्वजनिक शौचालयात शिरले.ते मारेकरी त्यांच्या मागोमाग तिथे शिरले आणि तिथेही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. स्वतःला कसबसं वाचवून गुलशन कुमार रांगत बाहेर आले आणि शेजारी असलेल्या एका झोपडीत शिरले. त्यांनी तिथे असलेल्या म्हाताऱ्या स्त्रीला झोपडीच दार लावून घेण्यास सांगितलं. पण ती काही करण्यापूर्वीच मारेकरी झोपडीत शिरले. .गुलशन कुमार त्यांनी मारू नये म्हणून विनवण्या करू लागले पण मारेकऱ्यांनी त्यांचं एक ऐकलं नाही. "खूप पूजा केलीस आता वर जा" असं ओरडत त्यांनी त्यांच्यावर पंधरा गोळ्या झाडल्या आणि तिथून ते पळाले. पण या सगळ्यात कुणीच त्यांना वाचवायला आलं नाही. त्यानंतर पोलीस तपास अर्थात सुरु झाला. तेव्हा धक्कादायक खुलासे समोर आले. सालेम गुलशन कुमार याना सतत धमक्या देत असल्याचं समोर आलं. .पुढे पोलिसांनी अधिक तपास केल्यावर नदीमचंही नाव समोर आलं. पण तोपर्यंत तो देश सोडून लंडनला पळाला होता. त्यामुळे त्याच्यावरचा संशय बळावला. त्यातच नदीम गुलशन कुमारची हत्या करण्यापूर्वीच्या काही दिवस आधीच लंडनला गेल्याच समजल. पोलिसांनी लंडनच्या सरकारशी बोलून त्यांच्या हस्तांतरणासाठी प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी झाले. बराच काळ ही केस सुरु होती. अखेर नदीमला निर्दोष सिद्ध करण्यात आलं. पुढे त्याने संगीतक्षेत्र सोडलं आणि आता तो दुबईत स्थायिक आहे. .गुलशन यांच्या निधनाने त्यांचं संपूर्ण कुटूंब विस्कळीत झालं. त्यांची मुलं त्यावेळेस लहान होती आणि पत्नी एकटी होती. त्यांचा मुलगा भूषण आणि पत्नीने एकत्र पुन्हा कंपनी चालवण्यास घेतली. भूषण कुमार यांनी मेहनत घेत कंपनीचं नाव मोठं केलं आणि आता ती भारतातील मोठ्या कंपनीपैकी एक आहे. .तारक मेहता का उलटा चष्मा फेम अभिनेत्रीचा होतोय घटस्फोट ! 