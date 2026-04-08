'कूर्गी स्त्रिया सुंदर असतात आणि मी अशाच एकीशी लग्न केलंय': रश्मिकासाठी विजय देवरकोंडाचं गोड वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल, Viral Video

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda Coorg Reception: अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हे दोघंही सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. उदयपूरमध्ये यावर्षी पार पडलेल्या त्यांच्या अनोख्या लग्नसोहळ्यानंतर आता कर्नाटकातील कोडगू (कुर्ग) इथे म्हणजेच रश्मिकाच्या मुळ गावी झालेल्या रिसेप्शनमुळे पुन्हा एकदा या जोडीने चाहत्यांचं लक्ष वेधलं आहे..कुर्गमध्ये आयोजित केलेल्या या रिसेप्शनच्यावेळी अगदी खास आणि मर्यादित पाहुण्यांना बोलवण्यात आलं होतं. आई-वडिल, कुटुंब आणि मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत हे दोघंही हातात हात घालून हॉलच्या आत येताना दिसले. यावेळी खास आकर्षण होतं ते रश्मिका आणि विजय या दोघांनी घातलेल्या कपड्यांचं. रश्मिकाने पारंपारिक पद्धतीची कोडवा पद्धतीची रेशमी साडी नेसली होती, तर विजय पूर्णपणे काळा ब्लेझर, पांढरा शर्ट आणि काळी ट्राउझर्स अशा क्लासि वेस्टर्न लूकमध्ये दिसून आला. .रश्मिकाच्या आईने नेसलेली कोडावा पद्धतीची साडी तुम्हाला माहित आहे का? साडीचा पदर अन् नेसण्याची पद्धत आहे फारच खास, Video.रिसेप्शनच्या वेळी स्टेजवर बोलताना विजयने कोडगूसोबतचं आपलं खास नातं सांगितलं. तो म्हणाला, "पुढच्या वेळी इथे आलो, तर तिचं बालपण आणि इथलं आयुष्य जवळून पाहायला मला आवडेल. मी इथे तिसऱ्यांदा आलोय. सर्वात पहिल्यांदा मी माझ्या शाळेतील मित्रांसोबत आलो होतो. तेव्हा हीच आमची पहिली ट्रीप होती. नंतर समजलं की, आम्ही ज्या ठिकाणी थांबलो होतो ते रश्मिकाच्या मित्राचं घर होतं."याचवेळी त्याने कोडगूच्या सौंदर्याबद्दल आणि तिथल्या महिलांबद्दल खास उल्लेख केला. "हे ठिकाण खूप सुंदर आहे आणि मला खूप आवडायला लागलं आहे. मी रश्मिकाला भेटण्याआधीपासूनच मला वाटायचं की इथल्या स्त्रिया खूप सुंदर असतात. आणि आता मी अशाच एका कुर्गी मुलीशी लग्न केलं आहे, त्यामुळे मी खूप आनंदी आहे," असं तो हसत म्हणाला. विजयच्या या वक्तव्यानं सोशल मीडियावर चाहत्यांची मनें जिंकली आहेत..याव्यतिरिक्त ६ एप्रिलला झालेल्या या रिसेप्शनमध्ये रश्मिकाला तिच्या वडिलांनी त्यांचा कौटुंबिक बंगला 'Serenity' हा भेट दिल्याची सुद्धा चर्चा सुरू आहे. हा बंगला विराजपेटजवळ असल्याचं सांगितलं जातं असून रश्मिकाच्या लहानपणीच्या आठवणी इथे आहेत. या जोडीने २६ फेब्रुवारी रोजी उदयपुरमध्ये लग्नगाठ बांधली होती. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या लग्नातील काही खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले. तसंच, हैदराबादमध्ये इंडस्ट्रीतील मित्रांसाठी वेगळा रिसेप्शनही आयोजित करण्यात आला होता..लग्नानंतर लगेचच रश्मिकाकडे गुड न्यूज! सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली....कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, विजय आणि रश्मिका लवकरच पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. दिग्दर्शक राहुल संक्रित्यन यांच्या 'राणाबाली' या पीरियड ड्रामामध्ये ही जोडी झळकणार असून, हा चित्रपट ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.