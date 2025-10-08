Premier

"मी कधीच कुणाला फसवणार नाही" धनश्रीच्या आरोपानंतर चहलने सोडलं मौन, म्हणाला...

Yuzvendra Chahal Opened Up About Cheating Allegations : राईज अँड फॉल या शोमध्ये धनश्रीने एक्स पती युझवेंद्र चहलवर चीटिंगचे आरोप केले होते त्यावर आता त्याने उत्तर दिलं आहे.
Entertainment News : क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आणि कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा यांचा काही महिन्यांपूर्वीच घटस्फोट झाला. त्यांचं लग्न आणि नंतर वेगळं होणं कायमच चर्चेत राहिलं. पण घटस्फोटानंतर अनेकदा ते एकमेकांवर टीका करत असतात. नुकत्याच एका रियालिटी शो दरम्यान तिने चहलवर फसवणुकीचे आरोप केले.

