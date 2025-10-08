"मी कधीच कुणाला फसवणार नाही" धनश्रीच्या आरोपानंतर चहलने सोडलं मौन, म्हणाला...

Entertainment News : क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आणि कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा यांचा काही महिन्यांपूर्वीच घटस्फोट झाला. त्यांचं लग्न आणि नंतर वेगळं होणं कायमच चर्चेत राहिलं. पण घटस्फोटानंतर अनेकदा ते एकमेकांवर टीका करत असतात. नुकत्याच एका रियालिटी शो दरम्यान तिने चहलवर फसवणुकीचे आरोप केले. .धनश्रीने सध्या राईज अँड फॉल या शोमध्ये सहभाग घेतला आहे. या शोमध्ये धनश्रीने तिने तिच्या नवऱ्याला चीटिंग करताना दुसऱ्यांदा पाहिलं असं सांगितलं. तिचं हे बोलणं सोशल मीडियावर व्हायरल झालं. त्यातच आता चहलने यावर भाष्य केलं आहे. .हिंदुस्थान टाइम्सला त्याने याबात मुलाखत दिली. तो म्हणाला की,"मी एक खेळाडू आहे आणि मी फसवणूक करत नाही. जर कोणी दोन महिन्यात फसवणूक केली असती तर हे नातं इतकी वर्षं चाललं असतं का ?माझ्यासाठी हे सगळं संपलं आहे. मी माझ्या आयुष्यात पुढे गेलोय आणि आता त्यांनीही पुढे जावं."."आमच्या लग्नाला साडेचार वर्षं झाली. जर कुणी सुरुवातीलाच फसवणूक केली असती तर आम्ही एकत्र राहिलो नसतो. आता त्यांचं घर माझ नाव वापरून चालत आहे. ते ते करत राहतील. त्याची मला काळजी नाही आणि मला त्रास होत नाही. मी आता या गोष्टीवर शेवटचं बोलतोय."."आता माझ्या आयुष्यात जे काही घडलं ते मी विसरले आहे. कोण काहीही बोलतं आणि सोशल मीडियावर ते व्हायरल होतं. १ ० ० गोष्टी चर्चेत असतात पण सत्य एकच असतं जे महत्त्वाचं आहे आणि ते मला माहित आहे. माझ्यासाठी हा विषय संपला आहे. मला आता त्यावर काहीच बोलायचं नाहीये. ".तर राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्येही त्याने घटस्फोटावर आणि फसवणुकीच्या आरोपांवर भाष्य केलं होतं. "घटस्फोट झाल्यानंतर, अनेकजण मला फसवणूक करणारा मानतात. आणि मी माझ्या आयुष्यात कधीही फसवणूक केलेली नाही. मी ती व्यक्ती नाही. तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त विश्वासू कोणी सापडणार नाही. मी नेहमीच माझ्या नातेवाईकांसाठी मनापासून विचार करतो. माझ्या दोन बहिणी आहेत आणि मी मुलींचा आदर कसा केला पाहिजे हे पाहिले आहे.".'वाह दादा वाह' ऐकलं आणि कळतं ही प्राजक्ता' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं प्राजक्ता माळीचं कौतुक, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.