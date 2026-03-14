कसं झालेलं दादा कोंडके यांचं निधन? महाराष्ट्राच्या 'सोंगाड्या'च्या मृत्यूचं कोडं कधीच सुटलं नाही

८ ऑगस्ट १९९३२ रोजी मुंबईतील गिरणी कामगाराच्या घरात एक मुलगा जन्माला आला. त्याने आपल्या लिखाणाने आणि अभिनयाने मराठी प्रेक्षकांच्या हृदयावर राज्य केलं सोबतच आपल्या चित्रपटातून समजातील, राजकारणातील चुकीच्या गोष्टींवर ताशेरे ओढत जनतेच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचं काम केलं. हा मुलगा म्हणजे कृष्णा कोंडके म्हणजेच सगळ्यांचे लाडके दादा कोंडके. ब्लॅक अँड व्हाइटपासून ते कलरफुल सिनेमांपर्यंतचा प्रवास करणारे दादा कोंडके यांच्या चित्रपटांनी अनेक रेकॉर्ड केले. मात्र या दिग्गज कलाकाराचा मृत्यू कसा झालेला हे अनेकांना ठाऊक नाही. .आज १४ मार्च रोजी दादांचा स्मृतिदिन आहे. दादांच्या चित्रपटात अनेक द्विअर्थी संवाद असायचे मात्र त्यांच्या लेखणीने कुणालाही न जुमानता प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटांमध्येही दादा दिसले. उषा चव्हाण यांच्यासोबतचे त्यांचे चित्रपट प्रचंड गाजले. 'सोंगाड्या' चित्रपटासाठी थिएटर बुक करूनही मालकाने हिंदी चित्रपट लावला तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी दादांची केलेली मदत आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. दादांचं आयुष्य कायमच चर्चेत राहिलं. त्यामुळेच त्यांचा अचानक झालेला मृत्यू आजही चर्चेचा विषय ठरतो. दादांचा मृत्यूही तितकाच रहस्यमय होता..कसा झालेला दादांचा मृत्यू? असं म्हटलं जातं की १४ मार्च १९९८ रोजी पहाटे ३.३० वाजता दादर, मुंबई येथील रामा निवास या निवासस्थानी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने शुश्रुषा नर्सिंग होममध्ये नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र खरी गोम अशी की त्यांचे डॉक्टर आणि मित्र डॉ. अनिल वाकणकर यांनी आदल्या दिवशीच दादांची नियमित तपासणी केली होती. ते उषा चव्हाण यांच्यासोबत 'जरा धीर धरा' सिनेमात काम करत होते. इतकंच नाही तर सुश्रुषा येथील डॉक्टरांनी शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय घेतला पण तेव्हा अचानकपणे दादा कोंडके यांना त्यांच्यी घरी आणण्यात आले होते. दादांच्या मृतदेहाला घरी नेण्याचा निर्णय कुणी व का घेतला हे शेवटपर्यंत समजले नाही. त्यामुळेच त्यांच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जातात. .तर पत्रकार अनिता पाध्ये यांनी सांगितल्याप्रमाणे दादांचा मृत्यू घरातच झाला होता. त्या जवळपास ३ तास त्यांच्या मृतदेहाजवळ बसून होत्या कारण त्यांना हॉस्पिटलला जायला अँब्युलन्स उपलब्ध नव्हती. त्यांना त्यांच्याच फियाट गाडीने हॉस्पिटलला नेण्यात आलेलं. त्यासाठीही अनिता यांनी त्यांच्या घरातल्यांची परवानगी घेतलेली. कारण तेव्हा दादांसोबत त्यांच्या कुटुंबीयांपैकी कुणीही राहत नव्हतं. दादांच्या मृत्युबद्दलच्या सगळ्या घटना संशयास्पद असल्या तरी त्याबद्दल म्हणावा तसा तपास करण्यात आला नाही. मात्र दादांच्या जाण्याने मराठी सिनेसृष्टीने हरहुन्नरी 'सोंगाड्या' गमावला हेही तितकंच खरं. .दादा कोंडकेंच्या निधनानंतर कुणाला मिळाली त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती? दादांच्या मृत्युपत्रात नेमकं काय लिहिलेलं?