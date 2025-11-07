Premier

"हा सिनेमा चालणार नाही" माहेरची साडी सिनेमा पाहिल्यावर दादा कोंडकेनी पुतण्याला घेतलेलं फैलावर ; म्हणाले..

When Dada Kondke Shouted On His Nephew After Watching Maherchi Sadi : माहेरची साडी हा सिनेमा पाहिल्यानंतर दादा कोंडके यांनी त्यांचे पुतणे विजय यांना चांगलंच झापलं होतं. काय होता हा किस्सा जाणून घेऊया.
When Dada Kondke Shouted On His Nephew After Watching Maherchi Sadi

When Dada Kondke Shouted On His Nephew After Watching Maherchi Sadi

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेविश्वातील एक क्लासिक सिनेमा म्हणजे माहेरची साडी. अलका कुबल, रमेश भाटकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या सिनेमाने एक वेगळा इतिहास रचला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या सिनेमाचे निर्माते विजय कोंडके यांनी सिनेमाविषयीची एक खास आठवण शेअर केली.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment Field
dada kondke
marathi entertainment
Alka Kubal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com