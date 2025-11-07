"हा सिनेमा चालणार नाही" माहेरची साडी सिनेमा पाहिल्यावर दादा कोंडकेनी पुतण्याला घेतलेलं फैलावर ; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेविश्वातील एक क्लासिक सिनेमा म्हणजे माहेरची साडी. अलका कुबल, रमेश भाटकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या सिनेमाने एक वेगळा इतिहास रचला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या सिनेमाचे निर्माते विजय कोंडके यांनी सिनेमाविषयीची एक खास आठवण शेअर केली. .काही काळापूर्वी विजय यांनी लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी माहेरची साडी सिनेमा पाहिल्यावर त्यांचे काका दादा कोंडकेंनी काय प्रतिक्रिया दिली हे उघड केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."ते बॉम्बे फिल्म टॉकीजला फिल्म बघायला आले होते. त्यांनी सिनेमा बघितला. सगळ्यांसमोर त्यांनी माझं कौतुक केल. सिनेमा चांगला आहे, आपला खर्च निघून जाणार असं म्हटलं. मी खुश झालो दादांकडून शाबासकी मिळाली म्हणून. मी घरी आलो, जेवत होतो. तितक्यात त्यांचा फोन आला "अरे जरा इकडे ये रे. तुझ्याशी बोलायचं आहे."मला वाटलं अजून शाबासकी मिळेल. मी गेलो. तर दादांसोबत त्यांचे मित्र मुझुमदार बसले होते. ते म्हणाले बस. मग दादा म्हणाले की,"मी तिकडे तुझा अपमान होऊ नये म्हणून म्हटलं की चांगला पिक्चर आहे वगैरे. पण काय रे हा पिक्चर आहे. अरे पहिल्या शॉटपासून जे रडारड ते पार शेवटपर्यंत स्मशानभूमीपर्यंत. काय पिक्चरमध्ये एंटरटेन्मेन्ट काय आहे ? तुला काय वाटतं लोक पैसे देऊन रडायला येतील." मी काही बोललो नाही. त्यावर ते म्हणाले की, ती चार रडकी गाणी काढून टाक त्याजागी चांगले आयटम गाणी टाक. त्यातले रडके सीन्स काढ आणि चांगले कॉमेडी सीन्स टाक. हा सिनेमा अजिबात चालणार नाही कारण घराघरात लोक काही नाही कारणाने रडतच आहेत." त्यावर मी काही बोललो नाही."."त्यांनी मला विचारलं की,"तू बोलत का नाहीस ?" मी उत्तर दिलं की, "माझ्या दृष्टीने पिक्चरची प्रत्येक फ्रेम परफेक्ट आहे. याची एकही फ्रेम कापू नये असं मला वाटतं." तर ते म्हणाले "तुला रडायला आवडत म्हणून लोकं रडतील." तर मी म्हटलं की "तुमच्या प्रश्नातच तुमचं उत्तर आहे. मी जेव्हा आर्टिस्ट ला संवाद सांगायचो तेव्हा मी पण रडायचो. पण तुम्हाला वाटतं तर मी एक प्रिंट काढतो पंढरपूरला लावतो. तीन दिवस चालवून बघायचा. नाही चालला तर मी पिक्चर काढून घेतो. तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे मग गाणी वगैरे टाकू. तुम्ही मला एक प्रिंट काढण्याची परवानगी द्या. " त्यांनी दिली. "."मग मी एक ऐवजी तीन प्रिंट काढल्या. कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि सांगली. तिन्हींकडे सिनेमा रिलीज झाला आणि पहिल्या शोपासूनच सिनेमा सुपरहिट झाला. मग 25 आठवडयांनी त्यांनी मला फोन करून बोलावून घेतलं. तेव्हा एकटेच होते. म्हणाले,"बरं झालं तू माझं ऐकलं नाहीस ते. तू जर ऐकलं असतंस तर हा सिनेमा सुपरफ्लॉप झाला असता. कारण मला कॉमेडी बनवण्याची आवड त्यामुळे मला सिनेमा कळला नाही. पण तुला कळला. तुला आत्मविश्वास होता. असंच लक्षात ठेव आणि पुढे कुणाचंही ऐकू नकोस" असं ते मला म्हणाले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.