Premier

'दशावतार' सिनेमा फक्त 99 रुपयात पाहता येणार? कधी, कुठे कसा? ते जाणून घ्या!

Dashavatar Movie Special Offer: दशावतार सिनेमा फक्त 99 रुपयामध्ये पाहता येणार आहे. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद बघता निर्मात्याने ही नवीन ऑफर आणलीय.नक्की कधी कसं आणि केव्हा पाहता येणार? नक्की ऑफर काय आहे जाणून घेऊया...
Dashavatar Movie Special Offer

Dashavatar Movie Special Offer

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या चर्चेत असलेला सिनेमा 'दशावतार'ने कोट्यवधीची कमाई केलीय. हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हापासून आजपर्यंत हाऊसफुल्ल आहे. अजूनही चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी होताना पहायला मिळतेय. दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाचं प्रेक्षक तोंडभरून कौतूक करताना पहायला मिळताय.

Loading content, please wait...
movie
marathi movie
Entertainment news
Discount Offer
AGRO KOKAN
Dashavatar tradition
Dilip Prabhavalkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com