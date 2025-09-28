Premier

Box Office : दशावतारच्या ताकदीसमोर बॉलिवूडची हवा टाईट ! 20 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी हवेत फक्त इतके लाख

Dashavatar This Week Box Office Collection : 'दशावतार' या सिनेमाने बॉक्स ऑफिस रिलीजपासून गाजलं आहे. गेल्या काही दिवसांत या सिनेमाने जबरदस्त कमाई केली. जाणून घेऊया या सिनेमाचं कलेक्शन.
Marathi Box Office News : दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला दशावतार हा सिनेमा सगळीकडे गाजतोय. तिसऱ्या आठवड्यातही या सिनेमाची चर्चा आहे. 12 सप्टेंबरला रिलीज झालेल्या या सिनेमाने रग्गड कमाई या सिनेमाने केली आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाने 27 सप्टेंबरपर्यंत किती कमाई केली आहे.

