Box Office : दशावतारच्या ताकदीसमोर बॉलिवूडची हवा टाईट ! 20 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी हवेत फक्त इतके लाख

Marathi Box Office News : दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला दशावतार हा सिनेमा सगळीकडे गाजतोय. तिसऱ्या आठवड्यातही या सिनेमाची चर्चा आहे. 12 सप्टेंबरला रिलीज झालेल्या या सिनेमाने रग्गड कमाई या सिनेमाने केली आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाने 27 सप्टेंबरपर्यंत किती कमाई केली आहे. .दशावतारने पहिल्या आठवड्यातच 9:20 करोड रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात सिनेमाने दमदार सुरुवात केली पण आठवडा संपेपर्यंत कमाईत थोडीशी घट झाली. दुसऱ्या आठवड्यात या सिनेमाची कमाई 9.25 करोड रुपये होती. .आता दशावतार सिनेमाने तिसऱ्या आठवड्यात एंट्री केली आहे. शुक्रवारी या सिनेमाने फक्त 45 लाख रुपये कमाई केली आहे. रिलीज नंतरची आतापर्यंतची ही सगळ्यात कमी कमाई आहे. पण शनिवारी या सिनेमाने 1 करोड रुपयांची कमाई आहे. .आतापर्यंत या सिनेमाची कमाई sacnilk.com या वेबसाईटच्या रिपोर्टनुसार, 19.90 करोड रुपये आहेत. त्यामुळे आता 20 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी फक्त 10 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. जी येत्या 2 दिवसात पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. .सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित या सिनेमात दिलीप प्रभावळकर यांच्याबरोबर प्रियदर्शिनी इंदलकर, सिद्धार्थ मेनन, भरत जाधव, विजय केंकरे, रवी काळे, अभिनय बेर्डे, सुनील तावडे, आरती वडगबाळकर, लोकेश मित्तल यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. या सिनेमामुळे कोकणची संस्कृती आणि प्रश्न लोकांसमोर पोहोचण्यात यश मिळवलं आहे.