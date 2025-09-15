बॉक्स ऑफिसवर मराठी सिनेमांचा डंका ! तीन दिवसात तिन्ही सिनेमांनी केलेलं कलेक्शन घ्या जाणून

१२ सप्टेंबरला तीन बिग बजेट मराठी सिनेमे एकाच दिवशी प्रदर्शित झाले – दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार.तीन वेगवेगळ्या प्रकारातील आणि मजबूत स्टारकास्ट असलेले सिनेमे एकाच दिवशी रिलीज केल्यामुळे काहींनी नाराजी व्यक्त केली.मात्र, बॉक्स ऑफिसवर प्रेक्षकांकडून तिन्ही चित्रपटांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असून मराठी सिनेसृष्टीला प्रेक्षकांचा पाठींबा मिळाल्याचं दिसतंय..Marathi Entertainment News : सध्या सगळीकडे बोलबाला आहे तो मराठी चित्रपटांचा. या आठवड्यात तीन मराठी सिनेमे एकाच दिवशी रिलीज झाले. हे सिनेमे म्हणजे दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार. तिन्ही वेगवेगळ्या प्रकारातील, भन्नाट विषय असलेले, मजबूत स्टारकास्ट असलेले सिनेमे एकाच दिवशी रिलीज केल्याप्रमाणे काही प्रमाणात टीका झाली. पण बॉक्स ऑफिसवर मात्र प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद देत मराठी सिनेइंडस्ट्रीला पाठींबा दिला. .12 सप्टेंबर ला तीन सिनेमे रिलीज झाले. दशावतार सिनेमात मल्टी स्टारकास्ट आहे. दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका आहे. तर बिन लग्नाची गोष्ट सिनेमात प्रिया बापट, उमेश कामत, डॉ. गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. तर आरपार या सिनेमात ललित प्रभाकर आणि ऋता दुर्गुळे मुख्य भूमिकेत आहेत. .sacnilk या वेबसाईटवरील डेटानुसार दशावतार या सिनेमाने आतापर्यंत 4.69 करोड रुपयांची कमाई केली आहे. तर बिन लग्नाची गोष्ट या सिनेमाने आतपर्यंत 53 लाखांची कामे केली आहे. तर आरपार या सिनेमाने आतापर्यंत 60 लाख रुपयांची कमाई केली आहे. .दशावतार या सिनेमाने पहिल्याच दिवशी 58 लाख रुपयांची कमाई केली. शनिवार 1.39 कोटी तर रविवारी 2.72 कोटींची कमाई केली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या सिनेमाने 4.69 करोड रुपयांची कमाई केलीय आहे. सिनेमाचं सस्पेन्स, थ्रिलर कथानक, कोकणातील पार्श्वभूमीक प्रेक्षकांची गर्दी थिएटरकडे वळवण्यात यशस्वी ठरली आहे. .तर बिन लग्नाची गोष्ट या सिनेमाने शुक्रवारी 8 लाख, शनिवारी 18 लाख आणि रविवारी 27 लाख रुपयांची कमाई केली. दशावतार आणि आरपारच्या तुलनेत सिनेमाची कमाई कमी असली तरीही बॉक्स ऑफिसवरील स्पर्धा पाहता हा सिनेमा दोन्ही सिनेमांना चांगली टक्कर देतोय.आरपारने शुक्रवारी 12 लाख रुपयांची, शनिवारी 19 लाख रुपयांची आणि रविवारी 29 लाख रुपयांची कमाई केली. दशावतारच्या तुलनेत सध्या या दोन्ही सिनेमानी सारखी कमाई केली आहे. .बॉक्स ऑफिसवर बऱ्याच काळाने तीन मराठी सिनेमे रिलीज होऊनही प्रेक्षकांची मनं जिंकण्यात यशस्वी ठरले आहेत. पण दुर्दैवी बाब म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार या सिनेमाला मुंबई, ठाण्यातील बऱ्याच थिएटर एक किंवा दोन शो मिळाले आहेत. त्यामुळे सिनेमे पाहण्याची इच्छा असूनही प्रेक्षक तिकीट बुक करू शकत नाहीये. .FAQs :Q1. कोणते तीन मराठी सिनेमे एकाच दिवशी रिलीज झाले?👉 दशावतार, बिन लग्नाची गोष्ट आणि आरपार.Q2. हे सिनेमे कधी रिलीज झाले?👉 १२ सप्टेंबर रोजी.Q3. दशावतार या चित्रपटाची खासियत काय आहे?👉 मल्टी स्टारकास्ट असून दिलीप प्रभावळकर मुख्य भूमिकेत आहेत.Q4. बिन लग्नाची गोष्ट या चित्रपटात कोणकोण आहेत?👉 प्रिया बापट, उमेश कामत, डॉ. गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ.Q5. आरपार या चित्रपटात मुख्य भूमिका कोण साकारत आहेत?👉 ललित प्रभाकर आणि ऋता दुर्गुळे..रात्रीस खेळ फेम अभिनेत्री झाली आई ! सोशल मीडियावर डोहाळजेवणाचे फोटो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.