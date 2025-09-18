Premier

'दशवतार' सिनेमा ऑनलाइन लीक! अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत, म्हणाली...'आपल्याच माणसांनी असं...'

Dashavatara Marathi Movie Leaked Online: बॉक्स ऑफिस गाजणारा 'दशावतार' सिनेमा ऑनलाईन लीक झाला आहे. अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकरने सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करून प्रेक्षकांना सिनेमागृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याचं आवाहन केलं आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on
'दशावतार' चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळत आहे.

मात्र हा सिनेमा ऑनलाईन लीक झाल्याने पायरेसीची समस्या उद्भवली आहे.

अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकरने चाहत्यांना पायरेसी न करण्याचं आवाहन केलं.

