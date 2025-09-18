'दशवतार' सिनेमा ऑनलाइन लीक! अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत, म्हणाली...'आपल्याच माणसांनी असं...'

'दशावतार' चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळत आहे.मात्र हा सिनेमा ऑनलाईन लीक झाल्याने पायरेसीची समस्या उद्भवली आहे.अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकरने चाहत्यांना पायरेसी न करण्याचं आवाहन केलं..सध्या सगळीकडे 'दशावतार' सिनेमाची सध्या जोरदार चर्चा सुरुये. या सिनेमातील दिलीप प्रभावळकरचा अभिनय चर्चेचा विषय ठरलाय. यामध्ये दिलीप यांनी बाबुलीची मुख्य भूमिका साकारलीय. या त्यांच्या भूमिकेला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळतय. मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतही चित्रपटाची जोरदार चर्चा रंगलीय. बॉक्स ऑफिसवर सुद्धा हा सिनेमा अनेक विक्रम करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे या चित्रपटासंदर्भात एक वाईट बातमी समोर आलीय. .सिनेमागृहात या चित्रपटाबद्दल मोठी चर्चा आहे. परंतु या चित्रपटाबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. 'दशावतार' सिनेमा पायरसी होत असल्याचं समोर आलय. हा सिनेमा ऑनलाईन लीक झाल्याचं बोललं जातय. याबद्दल प्रियदर्शिनी इंदलकरने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केलीय. ती सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे..प्रियदर्शिनीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय त्या पोस्टमध्ये तिने लिहलंय की, 'सगळ्यांना कळकळीची विनंती... दशावतार चित्रपटाला रसिक प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रतिसाद मिळताय. परंतु या चित्रपटाची चोरुन काढलेली प्रत लोक फोनवर डाऊनलोड करुन पहात असल्याचं समोर आलय. त्यामुळे यावर कारवाई सुरुच आहे. परंतु आपल्याच माणसांनी आपल्या चित्रपटाबद्दल असं करणं दु:खद आहे. '.या चित्रपटाबद्दल चित्रपटगृहात जाऊन अनुभव घ्यावा लागेल. शेकडो लोकांची मेहनत आणि पैसा यामागे लागलेला आहे. किमान मराठी माणसासाठी तरी असा चोरटेपणा करु नये. कृपया पायरेटेड प्रिंट फोनवर पाहू नये. तसंच इतरांनाही असं करण्यापासून रोखावं हीच विनंती. तुमच्या सर्वांच्या प्रयत्नातूनच चित्रपट जगणार, तरणार आणि वाढणार आहे..FAQs.'दशावतार' सिनेमा कोणत्या अभिनेत्यामुळे चर्चेत आहे?दिलीप प्रभावळकर यांच्या 'बाबुली' भूमिकेमुळे चित्रपट चर्चेत आहे.. 'दशावतार' सिनेमा कसा वादात सापडला?हा सिनेमा ऑनलाईन लीक झाल्याने पायरेसीची समस्या निर्माण झाली..अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकरने काय प्रतिक्रिया दिली?तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत पायरेसीविरोधात नाराजी व्यक्त केली.. प्रेक्षकांना काय आवाहन करण्यात आलं?प्रेक्षकांनी सिनेमागृहात जाऊन चित्रपट पाहावा आणि फोनवर पायरसी प्रिंट पाहू नये असं सांगितलं..बाबो! सुरज चव्हाणचं खरंच लग्न ठरलं? सोशल मीडियावर शेयर केलेली पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांचा म्हणाले..."हीच का आपली वहिनी?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.