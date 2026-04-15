झी मराठीवर नुकतीच सुरु झालेली दीप ज्योती आहे कन्नड मालिकेचा रिमेक ! अशी असेल पुढील कथा

Marathi Entertainment News : सध्या झी मराठीवर दीप ज्योती ही नवीन मालिका सुरु झाली आहे. अवघ्या काही भागांमध्येच या मालिकेने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. प्रसाद जवादे आणि पूर्वा कौशिक यांची सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. पण ही मालिकाही सध्या गाजत असलेल्या मालिकेचा रिमेक आहे. .दीप ज्योती ही दीप आणि ज्योती या दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींची गोष्ट आहे. आईच्या मृत्यूनंतर दारूच्या अधीन गेलेला दीप आणि सगळ्यांना जपणारी ज्योती यांची गोष्ट पाहायला मिळणार आहे. दीपमुळे ज्योतीच्या भावाचा आणि बहिणीच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा अपघातात मृत्यू होतो. त्यानंतर त्या दोघांचंही आयुष्य बदलतं अशी गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळते. .मालिकेचा पहिला प्रोमो अतिशय गाजला होता. ही मालिका झी मराठीची मूळ मालिका असावी असा अनेकांचा अंदाज होता. पण तसं नसून ही मालिकाही रिमेक आहे. झी कन्नडवर सुरु झालेल्या कृष्णा रुक्कू या मालिकेचा हा रिमेक आहे. ही मालिकाही महिन्याभरापूर्वीच झी कन्नडवर सुरु झाली आहे. .मालिकेतील कथानकाविषयी एक मोठी अपडेट एका चाहत्याने प्रोमोच्या कमेंटमध्ये दिली आहे. मालिकेच्या प्रोमोवर या मालिकेतील ज्योतीची बहीण प्राची ही मालिकेची खलनायिका असणार असं दाखवण्यात आलं आहे. पण एका कन्नड व्यक्तीने झी मराठीच्या प्रोमोवर कमेंट केली आहे. त्याने म्हटलं आहे या मालिकेत पुढे जाऊन सुलु म्हणजे दीपची आत्या खलनायकाची भूमिका असणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार तिला दीप आणि त्याच्या कुटूंबाविषयी काहीही अडचण नाही पण सुरुवातीपासूनच तिला नायिका आणि तिच्या कुटूंबाविषयी राग असणार आहे. म्हणूनच ती कायमच ज्योतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणार असं त्याने म्हटलं आहे. .आता कन्नड मालिकेतील हा ट्विस्ट मराठी मालिकेतही पाहायला मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका दीपज्योती दररोज रात्री 8 वाजता फक्त झी मराठीवर.