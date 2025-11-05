दीपक देऊळकर आणि माधुरी दीक्षितमध्ये आहे 'हे' खास नातं ; "नेनेंबरोबर आम्ही सात तास गप्पा मारल्या"

Marathi Entertainment News : अवघ्या बॉलीवूडला तिच्या प्रेमात पाडणारी सगळ्यांची लाडकी धकधक गर्ल माधुरी दीक्षितची भुरळ आजही सगळ्यांवर आहे. सामान्य मराठी घरातून आलेल्या माधुरीने संपूर्ण देशावर तिच्या अभिनय, नृत्य आणि अदांनी राज्य केलं. पण तुम्हाला माहितीये मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध सेलिब्रिटी जोडीबरोबर माधुरीचं खास नातं आहे. .मराठी इंडस्ट्रीमधील अभिनेते निर्माते दीपक देऊळकर आणि अभिनेत्री निशिगंधा वाड यांचं माधुरीशी खास नातं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत दीपक यांनी त्याविषयी खास खुलासा केला. काय म्हणाले दीपक जाणून घेऊया. .त्यांनी नुकतीच इट्स मज्जा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "माधुरी आणि माझी पहिली भेट झाली ती ये जो मोहोब्बत है या सिनेमाच्या सेटवर. आर के नय्यर यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली होती. सुंदर प्रेस कॉन्फरन्स झाली. सगळं छान सुरु झालं. संजयच्या तेव्हा डेट्स नव्हत्या त्यामुळे माझे आणि माधुरीचे सीन्स आधी शूट करण्यात आले. त्यावेळी मी मराठी इंडस्ट्रीत खूप गुरफटलेलो होतो. त्यावेळी माझे अनेक सिनेमे मराठीत होत होते. त्यावेळी माझं आणि माधुरीचं गाणं शूट झालं. पण त्याचदरम्यान संजयला अटक झाली तो जेलमध्ये गेला. तो सिनेमा रखडला."."त्यामुळे त्या सेटवर आमची पहिली भेट झाली. त्यावेळी आमचं बरंचसं बोलणं हिंदीमध्ये व्हायचे. दुर्दैवाने ती फिल्म झाली नाही. पण ती खूप सज्जन व्यक्ती आहे.एखाद्या यशस्वी व्यक्तीने कसं इतरांशी वागावं हे तिच्याकडून शिकण्यासारखं आहे."."आमचं जवळच नातं आहे. एक लग्न ठरवण्यासाठी आम्ही आताच भेटलो. माधुरीच्या भावाची मुलगी आणि निशिगंधाच्या बहिणीचा मुलगा हे एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि मग त्यांचं लग्न ठरवायचं होतं. मग आम्ही भेटायचं ठरवलं. मग श्रीराम नेने यांनी जेवण आयोजित केलं होतं. आम्ही दोन तासांसाठी भेटलो होतो म्हणजे अकरा वाजता भेटलो पण साधारण संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आम्ही गप्पा मारत होतो." असं ते म्हणाले..4 लाखांचं केसर फक्त पाच रुपयांच्या पॅकेटमध्ये ? दिशाभूल करणाऱ्या पानमसाल्याच्या जाहिरातीमुळे सलमान अडचणीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.