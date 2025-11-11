Premier

दीपिका कक्कडच्या लिव्हरचा 22 टक्के भाग काढला! तरी अभिनेत्रीचं शरीर कसं करतंय सर्व्हायव्ह?

deepika kakar liver cancer: टीव्ही अभिनेत्री दीपिका कक्कडने भारती सिंहच्या पॉडकास्टमध्ये धक्कादायक खुलासा केला. तिने सांगितले की लिव्हर कॅन्सरमुळे तिच्या लिव्हरचा २२% म्हणजेच ११ सेमी भाग कट करून काढण्यात आला.
Deepika Kakar Reveals Liver Cancer Surgery

टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका कक्कडने नुकतीच भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचियाच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. या पॉडकास्टमध्ये तिने तिच्या लिव्हर कॅन्सरबद्दल चाहत्यांना सांगितल आहे. ती म्हणाली की, 'लिव्हर कॅन्सरमुळे माझ्या लिव्हरचा 22 टक्के भाग म्हणजेच 11 सेमी कट करण्यात आलं होतं. सध्या माझी कीमोथैरपी सुरु आहे.'

