दीपिका कक्कडच्या लिव्हरचा 22 टक्के भाग काढला! तरी अभिनेत्रीचं शरीर कसं करतंय सर्व्हायव्ह?

टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका कक्कडने नुकतीच भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचियाच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. या पॉडकास्टमध्ये तिने तिच्या लिव्हर कॅन्सरबद्दल चाहत्यांना सांगितल आहे. ती म्हणाली की, 'लिव्हर कॅन्सरमुळे माझ्या लिव्हरचा 22 टक्के भाग म्हणजेच 11 सेमी कट करण्यात आलं होतं. सध्या माझी कीमोथैरपी सुरु आहे.' .पॉडकास्टमध्ये बोलताना दीपिका म्हणाली की, 'माझ्या केसमध्ये सगळ्यात चांगली गोष्ट ही होती की, माझा कॅन्सर फक्त ट्युमरच्या आतमध्ये होता. शरीरात त्याचे सेल्स नव्हते. अशातच डॉक्टर्सनी माझ्या लिव्हरचा 22 टक्के हिस्सा कट करुन काढून टाकला. त्यासोबतच पोटातील ट्युमर सुद्धा काढलं. आता माझी कीमोथैरेपी सुरू आहे. त्याची रिपोर्ट्स सुद्धा बरोबर येत आहेत.'.लिव्हरचा किती टक्के हिस्सा शरीरातून काढू शकतो?एका रिपोर्टनुसार लिव्हर शरिराच्या डाव्या बाजूला असतो. शरीरात हेल्दी लिव्हरचं वजन है सामान्यपणे 1.2 ते 1.8 किलो असू शकतं. माहितीनुसार एखाद्या व्यक्तीच्या लिव्हरचा 50 ते 70 टक्के हिस्सा डोनेट केला जाऊ शकतो. लिव्हर शरीरातील एक असा भाग आहे जो शरीरात पुन्हा तयार होतो. .लिव्हर पुन्हा तयार होण्यासाठी किती वेळ लागतो?रिपोर्टनुसार लिव्हर 50 ते 70 टक्के भाग 7 ते 10 दिवस लागू शकतात. तसंच दीड ते दोन महिन्यात लिव्हरच्या 90 टक्के भाग तयार होतो. तर 6 महिन्यात लिव्हर पहिल्यासारखं तयार होतं.