दीपिकाने दुसऱ्या लेकीसाठी कॉपी केलं 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या मुलीचं नाव? कमेंट करत म्हणाली- तुला इतकं नाव आवडलेलं...

बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि अभिनेता रणवीर सिंग यांना काही दिवसांपूर्वी दुसरं कन्यारत्न झालं. त्यांनी आपल्या दुसऱ्या मुलीचं नाव दसऱ्यादिवशी जाहीर केलं. आता कलाकार असोत किंवा इतर लोक आपल्या मुलांची युनिक नावं ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू आहे. आपल्या पाल्याचं नाव इतरांपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे असं बघितलं जातं. मात्र दीपिकाने तिच्या मुलींची नावं अगदी साधी पण अर्थपूर्ण ठेवली आहेत. मात्र तिच्या दोन्ही मुलींची नावं ठेवल्यावर चर्चा होणार नाही असं होऊच शकत नाही. यापूर्वी अभिनेत्रीच्या पहिल्या मुलीचं नाव ठेवल्यावर बराच गदारोळ माजला होता. आता दुसऱ्या मुलीच्या नावाच्या वेळेस तिने हे नाव कॉपी केल्याचं बोललं जातंय. .दीपिकाच्या पहिल्या मुलीचं नाव दुआ आहे. तेव्हा हे नाव बऱ्याच जणांना आवडलं नव्हतं. कारण या नावाचा धार्मिक संदर्भ जोडला गेला. आता तिच्या दुसऱ्या मुलीचं नावदेखील चर्चेत आहे. दीपिकाने दुसऱ्या मुलीचं नाव देवी ठेवलंय. आता रणवीर आणि दीपिकाने दुसऱ्या मुलीसाठी एका अभिनेत्रीच्या मुलीचं नाव कॉपी केलंय. दीपिका आणि रणवीरने त्यांच्या दुसऱ्या मुलीचं नाव जाहीर करताच सगळ्यांनीच त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. मात्र एक अभिनेत्री आहे जी तिच्या मुलीचं नाव वाचून चकीत झालीये. ही अभिनेत्री आहे बिपाशा बासू. कारण बिपाशाच्या मुलीचं नावदेखील देवी आहे. यावर बिपाशाने दीपिकाच्या पोस्टवर कमेंट देखील केलीये. .बिपाशाने पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं, 'अच्छा तर जेव्हा तू म्हणालेलीस की देवी हे नाव तुला खूप आवडलंय तेव्हा तू मस्करी करत नव्हतीस. तुला हे नाव खरंच खूप आवडलेलं.' आता इंडस्ट्रीमध्ये दोन अभिनेत्रींच्या लेकीची नाव एकसारखी आहेत. बिपाशाच्या मुलीचा जन्म १२ नोव्हेंबर २०२२ साली झाला होता. ती आता ४ वर्षांची आहे. .करण जोहरच्या जुळ्या मुलांना पाहिलंत का? पहिल्यांदाच आली कॅमेरासमोर; 'त्या' कृतीने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.