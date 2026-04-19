रणवीर- दीपिकाच्या घरी दुसऱ्यांदा पाळणा हलणार; छोटीशी दुवा ताई होणार, पोस्ट शेअर करत दिली आनंदाची बातमी

अभिनेता रणवीर सिंह आणि दीपिका पादुकोण यांनी चाहत्यांना पुन्हा एकदा आनंदाचा धक्का दिलाय. सध्या रणवीर त्याच्या 'धुरंधर' सिनेमाच्या यशाचं सेलिब्रेशन करत असतानाच, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही पुन्हा एकदा आनंदाची चाहूल लागली आहे. दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा आई होणार असून तिने स्वतः सोशल मीडियावर ही गुड न्यूज शेअर केली आहे. ही पोस्ट पाहून चाहत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. .अशा प्रकारे दिली आनंदाची बातमीदीपिकाने इन्स्टाग्रामवर एक अतिशय गोंडस फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये त्यांची चिमुकली लेक 'दुआ' हिच्या हातात प्रेग्नंसी किट दिसत आहे. "दुआ आता मोठी ताई होणार आहे" अशा अर्थाने ही पोस्ट शेअर करण्यात आलीये. पोस्ट शेअर करताना दीपिकाने 'एव्हिल आय' (दृष्ट लागू नये) इमोजीचा वापर केला असून, चाहत्यांसह संपूर्ण बॉलिवूडमधून या जोडीवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..दीड वर्षातच दुसऱ्यांदा पाळणा हलणारसप्टेंबर २०२४ मध्ये दीपिकाने दुआला जन्म दिला होता. आता अवघ्या दीड वर्षांच्या अंतरानंतर हे पॉवर कपल दुसऱ्या बाळाचं स्वागत करण्यासाठी सज्ज झालं आहे. 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीरच्या आयुष्यात हे एक मोठं 'लेडी लक' मानलं जात आहे. एका चाहत्याने तर गंमतीत "धुरंधर २ येतोय" अशी कमेंट करत त्यांचे पाय खेचले आहेत..चित्रपटांच्या कामावर काय परिणाम होणार?गुड न्यूज सोबतच चाहत्यांच्या मनात एक शंकाही निर्माण झाली आहे. दीपिका सध्या ॲटली दिग्दर्शित आणि अल्लू अर्जुन स्टारर 'राका' या बिग बजेट सिनेमात काम करत आहे. या सिनेमात तिचे जबरदस्त ॲक्शन सीन्स आहेत. पहिल्या प्रेग्नंसीच्या वेळी कामाच्या वेळापत्रकामुळे तिला काही सिनेमांतून बाहेर पडावं लागलं होतं, त्यामुळे आता 'राका'चं शूटिंग वेळेत पूर्ण होणार की दीपिका यातूनही ब्रेक घेणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षावदीपिका-रणवीरच्या या पोस्टवर परिणीती चोप्रा, समंथा रुथ प्रभू, भूमी पेडणेकर, मनीष पॉल आणि अमृता खानविलकर यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी कमेंट्स करत आनंद व्यक्त केला आहे. २०१८ मध्ये विवाहबंधनात अडकलेलं हे जोडपं पुन्हा एकदा नव्या प्रवासासाठी सज्ज झालं असून पादुकोण आणि सिंह कुटुंबियांमध्ये सध्या उत्साहाचं वातावरण आहे.