देऊळ बंद 2 ने रितेश देशमुखच्या सिनेमाला टाकलं मागं, 10 व्या दिवशी कोट्यवधीची कमाई, मध्यरात्रीचे शो सुद्धा हाऊसफुल्ल

DEOOL BAND 2 CROSSES 40 CRORE: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला देऊळ बंद २ सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. या सिनेमात ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आलीय. मोहन जोशी या सिनेमात स्वामींच्या भूमिकेत आहेत, तर स्नेहल तरडे हिने शेतकऱ्याच्या बायकोची भूमिका साकारली आहे. सध्या सगळीकडे याच सिनेमाची चर्चा सुरु आहे. या सिनेमानं आतापर्यंत ४० कोटी रुपयांचा गल्ला कमवला आहे. .या सिनेमाचं बजेट १० कोटी होतं. पहिल्या ३ दिवसातच या सिनेमानं ११.३७ गल्ला कमवत मूळ बजेट वसूल केलं. पहिल्या आठ दिवसातच या सिनेमानं तब्बल ३२.८२ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. आता १० व्या दिवशी या सिनेमानं ५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई करत रितेशचा सिनेमाला सुद्धा मागे टाकलं आहे. .देऊळ बंद २ चं कलेक्शन ४० कोटींच्या वर पोहचलं आहे. या सिनेमाचे मध्यरात्रीचे शो सुद्धा हाऊसफुल्ल होत आहे. दरम्यान देऊळ बंद २ ने रितेशच्या लयभारी सिनेमाला सुद्धा मागे टाकले आहे. लयभारी सिनेमाचं कलेक्शन ३७ कोटी रुपये इतकं होतं. दरम्यान आता टॉप ५ सिनेमाच्या यादीत देऊळ बंद २ येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .मराठीतील टॉप पाच सिनेमेराजा शिवाजी - ९४.०४सैराट ९० कोटीबाईपण भारी देवा - ७८.२८ कोटीवेड ६२.२ कोटीनटसम्राट ४२ कोटीदेऊळ बंद ४० कोटी .