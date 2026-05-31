देऊळ बंद 2 ने रितेश देशमुखच्या सिनेमाला टाकलं मागं, 10 व्या दिवशी कोट्यवधीची कमाई, मध्यरात्रीचे शो सुद्धा हाऊसफुल्ल

DEOOL BAND 2 CONTINUES BLOCKBUSTER RUN AT MARATHI BOX OFFICE:प्रवीण तरडे दिग्दर्शित ‘देऊळ बंद २’ हा चित्रपट सध्या महाराष्ट्रभर धुमाकूळ घालत आहे. केवळ १० कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने १० दिवसांत ४० कोटींपेक्षा अधिक कमाई करत मोठा विक्रम केला आहे.
DEOOL BAND 2 CROSSES 40 CRORE: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला देऊळ बंद २ सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. या सिनेमात ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आलीय. मोहन जोशी या सिनेमात स्वामींच्या भूमिकेत आहेत, तर स्नेहल तरडे हिने शेतकऱ्याच्या बायकोची भूमिका साकारली आहे. सध्या सगळीकडे याच सिनेमाची चर्चा सुरु आहे. या सिनेमानं आतापर्यंत ४० कोटी रुपयांचा गल्ला कमवला आहे.

