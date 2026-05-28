'देऊळबंद २' साठी स्नेहल तरडेने किती मानधन घेतलंय? प्रवीण तरडेंनी केली पोलखोल; म्हणाले, 'तिला पैसे मिळताच तिने...'

Deool Band 2 Movie: 'देऊळ बंद २' या चित्रपटाने सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलाय. लोकप्रिय दिग्दर्शक, अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन आणि लेखन केलंय. 'देऊळ बंद' नंतर तब्बल ११ वर्षांनी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटाने अवघ्या ७ दिवसात २८ कोटींची कमाई केलीये. शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर भाष्य करणाऱ्या या चित्रपटात अभिनेत्री स्नेहल तरडे आणि मोहन जोशी मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटासाठी स्नेहलला किती मानधन मिळालंय ठाऊक आहे का? .'देऊळ बंद २'साठी स्नेहलला किती मानधन मिळालं याबद्दल एबीपी माझाला सांगताना प्रवीण तरडे म्हणाले, 'हे मानधन मी दिलं नव्हतं, तर निर्मात्यांनी दिलं होतं. निर्माते जे मलाही मानधन देतात. तसंच तिला मानधन मिळालं. आणि ती रक्कम खूप चांगली होती. मी मनातल्या मनात म्णलो चला संसाराला हातभार लागला. बरं, याचा अर्थ असा की, महिन्याच्या 20 तारखेच्या दोन-तीन हप्त्यांतून आपली सुटका झाली.' .स्नेहलने पैशांचं काय केलं? या पैशांचं काय केलं याबद्दल स्नेहल म्हणाली, 'हे बघ हा माझा पहिला मोठा चित्रपट आहे अन् मला चांगलं मानधन मिळालंय. त्यामुळे, या पैशांचा वापर मी गायी विकत घेण्यासाठी करणार आहे." यावर प्रवीण म्हणाले, 'मला वाटलं, आता आपण आपला दुधाचा बिझनेस सुरू करणार, पण ती म्हणाली की ज्या गोशाळा शेतकर्यांसाठी काम करतात त्यांना गायी दान करणार, हे माझे स्वप्न आहे की तीचं स्वप्न पूर्ण झालं. तिने आपलं सगळं मानधन गायी विकत घेण्यासाठी वापरलं आणि त्या गाई दान केल्या आणि ती त्यात खुश आहे.. पण आता मात्र, त्या गायींची देखभाल करण्यासाठी ती माझ्याकडून दर महिन्याला पैसे घेत असते.'