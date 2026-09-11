प्रेक्षकांची प्रतीक्षा संपली! ‘देऊळ बंद २’ आता घरबसल्या पाहता येणार; कधी अन् कुठे? जाणून घ्या

DEOOL BAND 2 AMAZON PRIME VIDEO STREAMING DATE: २०१५ मध्ये आलेला देऊळ बंद सिनेमा प्रचंड गाजला. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घातला. १०० कोटींच्या वर या सिनेमानं कमाई केली. पहिल्या भाग आल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी सिनेमाचा सीक्वल आला. पहिल्या भागाप्रमाणेच देऊळ बंद २ ला सुद्धा प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. सामाजिक प्रश्न आणि प्रभावी कथा यामुळे सिनेमा चांगलाच चर्चेत आलाय. दरम्यान अशातच आता प्रवीण तरडे यांनी सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत आनंदाची बातमी दिलीय. .देऊळ बंद २ हा सिनेमामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न आणि स्वामी समर्थांची भक्ती यांची सांगड घालण्यात आली होती. दरम्यान आता ही कथा घरबसल्या पाहता येणार आहे. प्रवीण तरडे यांनी सोशल मिडियावर एक खास पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्यांनी देऊळ बंद ओटोटीवर प्रदर्शित होणार असल्याचं सांगितलंय. .त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'ज्यांनी ज्यांनी अजूनही देऊळ बंद २ हा सिनेमा पाहिला नाही. त्यांनी नक्की बघा आणि आता पुन्हा पुन्हा बघा. कारण कितीही वेळा पाहिला तरी पोट भरणार नाही आणि डोळ्यातलं पाणीही थांबणार नाही' अशा आशयाची पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलीय. .'देऊळ बंद २ हा सिनेमा अॅमेझॉन प्राईमवर प्रदर्शित होणार आहे. आज रात्री १२ वाजल्यापासून अॅमेझॉन प्राईमवर तुम्ही देऊळ बंद हा सिनेमा पाहू शकतात' असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलय. देऊळ बंद हा सिनेमा २१ मे रोजी ब्रह्ममुहुर्तावर प्रदर्शित करण्यात आला होता. या सिनेमात स्नेहल तरडे आणि मोहन जोशी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. .'मुलांसोबत नग्न होऊन आंघोळ केली' माधवनचा धक्कादायक खुलासा! म्हणाला, उदरनिर्वाहासाठी गोहत्या करणाऱ्या कुटुंबांसोबत राहिलो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.