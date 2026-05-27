'देऊळ बंद'च्या त्या सीननंतर गश्मीरसोबत ४ दिवस बोलत नव्हती ऑनस्क्रीन लेक; कारण सांगत म्हणाली

सध्या प्रवीण तरडे यांचा 'देऊळ बंद २' बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच गाजतोय. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत येण्यास भाग पाडलं. या चित्रपटाची सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा आहे. त्यांच्या 'देऊळबंद' या चित्रपटालाही प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. आजही हा चित्रपट आवडीने पाहिला जातो. या चित्रपटात अभिनेता गश्मीर महाजनी याने मुख्य भूमिका साकारली होती. तर अभिनेते मोहन जोशी यांनी स्वामी समर्थ यांची भूमिका साकारली होती. मात्र या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान गश्मीरची ऑनस्क्रीन लेक त्याच्याशी चार दिवस बोलत नव्हती. आता एका मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलंय. .'देऊळबंद' चित्रपटात गश्मीरच्या पात्राचं नाव होतं राघव शास्त्री आणि त्याच्या मुलीचं नाव होतं सना. चित्रपटात सनाची भूमिका अभिनेत्री आर्या घारे हिने साकारली होती. राघव शास्त्रीची लेक कम्प्युटरचा पासवर्ड विसरते तेव्हा राघव तिला ओरडतो हा सीन अनेकांच्या लक्षात असेल. आर्याने राजश्री मराठीला नुकतीच एक मुलाखत दिली. यात तिने गश्मीर आणि तिच्यामधल्या त्या सिंबद्दल सांगितलंय. आर्या म्हणाली, 'प्रवीण सर माझ्याकडून खूप रिहर्सल करुन घ्यायचे. त्यामुळे मी कॅमेऱ्यासमोर अभिनय करु शकले. त्या सीनच्यावेळी मला सांगितलेलं की तुला बटन वगैरे दाबायचं आहे. मग तो येइल आणि तुला थोडासा रागवेल. आता थोडासा सांगितलं होतं. त्यानंतर मग तू सॉरी डॅडा असं बोल संपला सीन असं म्हणाले होते.'.आर्या पुढे म्हणाली, 'मग मी बटन दाबलं त्यानंतर पहिलं बटन कोणतं दाबलंस वगैरे संवाद झाले तो आला. तेव्हा तो खूपच रागावला माझ्यावर. मी तेव्हा खरोखर घाबरले होते तिथेच खु्र्चीवर घाबरुन बसले. जेव्हा आम्ही थिएटरमध्ये जायचो तेव्हा सगळे म्हणायचे की किती भारी अभिनय केला आहे. पण त्या सीनमध्ये मी खरोखर रडले होते. मी घाबरुन रडले होते. त्यानंतर मी चार दिवस गश्मीर दादाबरोबर बोलत नव्हते. मी त्याला म्हटलं थोडसं रागवायचं होतं तू इतका का रागवलास? त्यावर तो म्हणाला तो सीन होता. सॉरी पोपो. तो मला पोपो बोलायचा ते चांगलं वाटायचं त्यामुळे प्रवीण सर म्हणाले चित्रपटातही बोल. त्यामुळे काही ठिकाणी तो मला चित्रपटातही पोपोच बोलला आहे.'.