अर्ध्या वयाच्या अभिनेत्रींसोबत रूममध्ये... बॉलिवूड हिरोच्या पत्नीने मागे लावली डिटेक्टिव्ह; झाले धक्कादायक खुलासे

BOLLYWOOD ACTOR CHEATED HIS WIFE: इंडस्ट्रीमध्ये सध्या अनेक घटस्फोट होताना दिसतायत. त्यामागचं मुख्य कारण असतं एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर. पडद्यावर अगदी परफेक्ट दिसणारं कपल खऱ्या आयुष्यातही तसंच असेल असं सांगता येत नाही. कलाकारांनी आपल्या पार्टनरला फसवल्याच्या अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. अशीच एक घटना आता समोर आलीये. जी एका टॉपच्या अभिनेत्याबद्दल आहे. महत्वाचं म्हणजे या अभिनेत्याच्या मागे त्याच्याच पत्नीने गुप्तहेर लावली होती आणि तिने जे खुलासे केले ते ऐकून त्याची पत्नीही चकीत झाली. ही डिटेक्टिव्ह आहे तान्या पुरी. या अभिनेत्याने अनेक वर्ष आपल्या पत्नीला हातदेखील लावलेला नाही मात्र बाहेर तो मुलींसोबत नको ते करतो. महत्वाचं म्हणजे तो दोन मुलांचा बाप आहे. .तान्या एका मुलाखतीत म्हणाली, 'सध्या मी ज्या अभिनेत्याबद्दल बोलत आहे, तो अभिनेता एक ग्रीन फॉरेस्ट आणि ग्रीन फ्लॅग आहे… तो लोकांच्या नजरेत एक आयडॉल आहे… तिची ओळख परफेक्ट रिलेशनशिप, मुलांचा चांगला वडील असा आहे… तो एक चांगला बाप तर आहेच, पण त्याची बायको माझ्याकडे आलेली. तिला तिच्या नवऱ्याबद्दल माहिती मिळवायची होती, कारण आयुष्यात काही तरी मागे राहत आहे, असं तिला वाटत होता… तिला निर्णय घ्यायचा होता, कायम तिच्या नवऱ्याबद्दल रंगणाऱ्या चर्चा तिच्या कानावर आलेल्या.'.तोही पुढे म्हणाली, 'अखेर आम्हाला कळलं की, तो एका सिनेमासाठी काम करत आहे. जेथे तो त्याच्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलींशी संपर्कात आला. त्याचे तरुणींसोबत संबंध होते, पण बायकोसोबत तो फक्त नवरा म्हणून होता. त्या अभिनेत्याच्या बायकोने आम्हाला सांगितलेलं की, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यामध्ये शारीरिक संबंध आले नाहीत. ते एक खोलीत देखील झोपत नाही. दोघे त्यांच्या एक – एक मुलांची काळजी घेतात. .तान्या पुढे म्हणाली, ‘दोघे आजही एकमेकांसोबत पती – पत्नी म्हणून राहत आहेत. तिला तिच्या नवऱ्याच्या सर्व कृत्यांबद्दल माहिती आहे. पण सेलिब्रिटींसोबत लग्न मोडणं फार कठीण असतं. कारण त्यांच्या लोकप्रियतेला ठेच पोहचू शकते. तान्याने अभिनेत्याचं नाव सांगितलं नसलं तरी सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. .जिनिलिया देशमुख मुलांना जेवणात 'ही' गोष्ट आवर्जून देतेच; म्हणते- दररोज एक चमचा खाणं कम्पलसरी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.