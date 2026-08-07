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अर्ध्या वयाच्या अभिनेत्रींसोबत रूममध्ये... बॉलिवूड हिरोच्या पत्नीने मागे लावली डिटेक्टिव्ह; झाले धक्कादायक खुलासे

EXTRA MARITAL AFFAIR OF BOLLYWOOD TOP STAR: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्याबद्दल प्रायव्हेट डिटेक्टिव्हने केलेले खुलासे ऐकून सगळेच चकीत झालेत. सध्या सोशल मीडियावर त्याचीच चर्चा आहे.
bollywood actor cheated his wife

bollywood actor cheated his wife

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

BOLLYWOOD ACTOR CHEATED HIS WIFE: इंडस्ट्रीमध्ये सध्या अनेक घटस्फोट होताना दिसतायत. त्यामागचं मुख्य कारण असतं एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर. पडद्यावर अगदी परफेक्ट दिसणारं कपल खऱ्या आयुष्यातही तसंच असेल असं सांगता येत नाही. कलाकारांनी आपल्या पार्टनरला फसवल्याच्या अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. अशीच एक घटना आता समोर आलीये. जी एका टॉपच्या अभिनेत्याबद्दल आहे. महत्वाचं म्हणजे या अभिनेत्याच्या मागे त्याच्याच पत्नीने गुप्तहेर लावली होती आणि तिने जे खुलासे केले ते ऐकून त्याची पत्नीही चकीत झाली. ही डिटेक्टिव्ह आहे तान्या पुरी. या अभिनेत्याने अनेक वर्ष आपल्या पत्नीला हातदेखील लावलेला नाही मात्र बाहेर तो मुलींसोबत नको ते करतो. महत्वाचं म्हणजे तो दोन मुलांचा बाप आहे.

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