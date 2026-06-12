Devendra Fadnavis: ३७० रुपयांचं बिर्याणी प्रकरण! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं; मनोरंजनाच्या नावाखाली...

Fadnavis on Biryani Row: स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे याच्या शोदरम्यान महिलांविषयी अवमानजनक विधान झाल्याने देशभरात संताप व्यक्त होतोय. ३७० रुपयांच्या बिर्याणीच्या बदल्यात मुलीला लैंगिक सुखाची मागणी केल्याच्या आशयाचं ते विधान होतं. शिवाय दुसऱ्या एका व्हिडीओमध्ये महिला डॉक्टरने मृतदेहांच्या अवयवांबद्दल चुकीचं विधान केलं. त्यामुळे संताप व्यक्त होतोय. त्यामुळे प्रणित मोरे आणि इतर दोघांवर कायदेशीवर कार्यवाही सुरु आहे..या प्रकरणावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणतात, भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु हे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही. मनोरंजनाच्या नावाखाली मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक मर्यादांचे उल्लंघन करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे..Manchar News : नवी दिल्लीत जंतर-मंतरवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा एमआरपीविरोधी राष्ट्रीय सत्याग्रह; महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, आपल्या संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी काही कायदेशीर चौकटी आखून दिल्या आहेत. आपण स्वतः स्टँड-अप कॉमेडीचा आनंद घेतो.. विनोद किंवा मनोरंजनाचा आस्वाद प्रत्येक जण घेतो, पण समाजाने स्वीकारलेल्या सभ्यतेच्या किमान मर्यादा पाळणे कलाकारांचे कर्तव्य आहे. मनोरंजनाच्या नावाखाली कौटुंबिक आणि सामाजिक सीमा ओलांडणे अत्यंत अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले..नेमकं प्रकरण काय?हा संपूर्ण वाद गुरुग्राममधील हिमांशू जांगरा या आयटी इंजिनिअरच्या विधानामुळे पेटला आहे. स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे याच्या शोदरम्यान त्याने सांगितले की, एका डेटदरम्यान ३७० रुपयांची चिकन बिर्याणी विकत घेतली होती आणि जेव्हा त्या मुलीने त्याला घरी सोडण्यास सांगितले, तेव्हा त्याने त्या पैशांच्या बदल्यात तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी केली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला..Manchar News : नवी दिल्लीत जंतर-मंतरवर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा एमआरपीविरोधी राष्ट्रीय सत्याग्रह; महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग.या प्रकरणी देशभरातून संताप व्यक्त झाला. महाराष्ट्रात सायबर पोलिसांनी अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर ऑनलाइन प्रसारित केल्याप्रकरणी कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशू जांगरा आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दुसरीकडे, सोशल मीडियावरील प्रचंड रोष पाहता गुरुग्राममधील संबंधित कंपनीने हिमांशू जांगरा याला नोकरीवरून बडतर्फ केले आहे. तसेच, राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रणीत मोरे आणि हिमांशू जांगरा यांना समन्स बजावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.