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'काजोलसारखी दिसणारी दुसरी बाई माझ्यासमोर उभी केली आणि...' देवेंद्र गायकवाडने सांगितला 'तान्हाजी'मधील किस्सा, म्हणाला...

DEVENDRA GAIKWAD TANHAJI KAJOL BODY DOUBLE STORY: अजय देवगण आणि काजोल यांच्या ‘तान्हाजी’ सिनेमातील शूटिंगचा अभिनेता देवेंद्र गायकवाडने भन्नाट किस्सा सांगितला आहे.
DEVENDRA GAIKWAD TANHAJI KAJOL

DEVENDRA GAIKWAD TANHAJI KAJOL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TANHAJI KAJOL BODY DOUBLE SHOOTING INCIDENT: अजय देवगण आणि काजोल यांच्या मुख्य भूमिकेत असलेला 'तान्हाजी' सिनेमा प्रचंड गाजला. या सिनेमाची कथा प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. तान्हाजी मालुसरे यांची शौर्यगाथा पहिल्यांदाच सिनेमातून मांडली गेली. या सिनेमात देवेंद्र गायकवाड सुद्धा पहायला मिळाला होता. दरम्यान त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सिनेमाचा एक किस्सा शेअर केलाय.

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