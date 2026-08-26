'काजोलसारखी दिसणारी दुसरी बाई माझ्यासमोर उभी केली आणि...' देवेंद्र गायकवाडने सांगितला 'तान्हाजी'मधील किस्सा, म्हणाला...

TANHAJI KAJOL BODY DOUBLE SHOOTING INCIDENT: अजय देवगण आणि काजोल यांच्या मुख्य भूमिकेत असलेला 'तान्हाजी' सिनेमा प्रचंड गाजला. या सिनेमाची कथा प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. तान्हाजी मालुसरे यांची शौर्यगाथा पहिल्यांदाच सिनेमातून मांडली गेली. या सिनेमात देवेंद्र गायकवाड सुद्धा पहायला मिळाला होता. दरम्यान त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सिनेमाचा एक किस्सा शेअर केलाय. .देवेंद्र गायकवाडने नुकतीच 'द मराठी फाऊंडर' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने अभिनयाच्या करिअरसह तान्हाजी सिनेमाचा किस्सा शेअर केला. 'जेव्हा माझा काजोल यांच्यासोबत एक सीन होता तेव्हा तिच्यासारखी दिसणारी दुसरी बाई त्यांनी उभी केली आणि मी माझे सगळे संवाद म्हणालो.' असं त्याने सांगितलं..देवेंद्र गायकवाड म्हणाला की, 'एका सीन माझा काजोलसोबत होता. त्या सीनसाठी मी ९ वाजता सेटवर पोहोचलो. काजोल मॅडम १ वाजता आल्या. परंतु आल्यावर सगळं त्यांचं सुरु होतं. काजोल येत होती, तिचे शॉट्स घेतले जात होते. आम्ही मात्र फक्त बाजूला बसलो होतो. पुढून, मागून साइडने सगळ्या पद्धतीने शॉट्स घेतले. बॉलिवूडमध्ये बॉडी डबल नावाची कॉन्सेप्ट आहे. त्यानंतर तिच्यासारखी दिसणारी बाई माझ्यासमोर उभी केली. कॅमेरा सेट झाल्यावर मी माझे डायलॉग्स म्हणालो. दिग्दर्शक वेरी गुड, म्हटला आणि मी ओके सर नो प्रॉब्लेम असं म्हणत निघून आलो.'.दरम्यान देवेंद्रने आजपर्यंत अनेक सिनेमात काम केलय. देऊळ बंद, देऊळ बंद २, मुळशी पॅटर्न, धर्मवीर, बबन अशा सिनेमामध्ये तो पहायला मिळणार आहे. तान्हाजी या सिनेमासोबतच त्याने दबंग ३ मध्ये सुद्धा काम केलं होतं. .अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.