गोपी बहु पुन्हा प्रेग्नेंट? बेबी बंपसोबत शेअर केले फोटो, काही महिन्यापूर्वीच झालेलं बाळ

Devoleena Bhattacharjee Sparks Pregnancy Rumors with Navratri Post: 'साथ निभाना साथिया'मालिकेतील गोपी बहू म्हणजेच देवोलिनाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. या फोटोमध्ये तिचं बेबी बंप दिसत असल्याने ती पुन्हा प्रेग्नेंट असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत.
Devoleena Bhattacharjee Sparks Pregnancy Rumors with Navratri Post

Apurva Kulkarni
Updated on

Devoleena Bhattacharjee: 'साथ निभाना साथिया या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली गोपी बहू म्हणजेच देवोलिना भट्टाचार्जी पुन्हा चर्चेत आली आहे. ९ महिन्यापूर्वी तिने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला होता. त्यानंतर आता तिने पुन्हा तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने एका हातात दिवा तर दुसरा हात पोटावर ठेवत फोटो काढलाय. या फोटोमध्ये तिचं बेबी बंप सुद्धा दिसत आहे. त्यामुळे देवोलिना पुन्हा प्रेग्नेट आहे का? अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळतय.

viral
pregnancy
Entertainment news
Devoleena Bhattacharjee
Pregnant
instagram post
viral post

