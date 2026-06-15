Premier

Premier: ‘धमाल ४’च्या ट्रेलरला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Dhamaal 4 Trailer Receives Overwhelming Response: धमाल 4 ट्रेलर, अजय देवगण आणि कॉमेडी चित्रपट चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. ट्रेलरला सोशल मीडियावर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.
Premier

Premier

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बॉलीवूडमधील सर्वात यशस्वी विनोदी चित्रपट मालिकांपैकी एक असलेल्या ‘धमाल’च्या आगामी चौथ्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नुकताच निर्मात्यांनी ‘धमाल ४’ या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर समाजमाध्यमावर प्रदर्शित केला आहे.

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