Premier: ‘धमाल ४’च्या ट्रेलरला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बॉलीवूडमधील सर्वात यशस्वी विनोदी चित्रपट मालिकांपैकी एक असलेल्या ‘धमाल’च्या आगामी चौथ्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नुकताच निर्मात्यांनी ‘धमाल ४’ या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर समाजमाध्यमावर प्रदर्शित केला आहे. .हा ट्रेलर समोर आल्यापासूनच इंटरनेटवर त्याला प्रेक्षकांचा सकारात्मक आणि उदंड प्रतिसाद मिळत असून, चाहत्यांमधील उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे..TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?.यंदाच्या भागात अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी आणि संजय मिश्रा हे कलाकार पुन्हा एकदा एका महाखजिन्याच्या शोधात निघाल्याचे ट्रेलरमध्ये दिसत आहे. हा ट्रेलर पाहिल्यानंतर समाजमाध्यमावर नेटकऱ्यांनी कौतुकाचा वर्षाव सुरू केला आहे..ओमानमध्ये जहाजावर भारतीयाचा मृत्यू, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून थंड पाण्याच्या बाटल्यांनी झाकलं; मृतदेह सडू लागला, मदत मिळेना.अनेकांनी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘वेलकम टू द जंगल’ या दुसऱ्या मोठ्या कॉमेडी चित्रपटाच्या ट्रेलरसोबत याची थेट तुलना करायला सुरुवात केली आहे. दिग्दर्शक इंद्र कुमार यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला हा चित्रपट १० जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.