'पाळी आलेली आणि ९ तास वॉशरुमलाही गेले नाही' ट्राफिकमध्ये अडकलेली मराठी अभिनेत्री, म्हणाली...

MARATHI ACTRESS SHARES PERIOD STRUGGLE DURING TRAFFIC JAM: मुंबईसह पुण्यात पावसाचा जोर अधिकच वाढत आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्यात. तसंच ६ तारखेला पुण्यावरून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुद्धा बंद करण्यात आली होती. मिसिंग लिंक प्रवेशद्वारावर दरड कोसळल्यानं वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दरम्यान तब्बल ९ तासानंतर वाहतूक सुरु करण्यात आली. .परंतु मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्यामुळे अनेक प्रवाशांना ट्राफिकचा सामना करावा लागला. यात अभिनेत्री धनश्री काडगांवर सुद्धा अडकली होती. ती जवळपास ९ तास वाहतूक कोंडीत अडकली होती. दरम्यान तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत परिस्थिती सांगितली. .व्हिडिओमध्ये धनश्री म्हणतेय, 'बाहेर इतका पाऊस, अपघात किंवा दरड पडल्यामुळे ट्राफिक झाल्याचं फक्त ऐकलं होतं. पंरतु मी काल स्वत: त्या गोष्टीचा सामना केलाय. मी जवळपास ९ तास ट्राफिकमध्ये अडकले होते. ते सगळं वैतागवाणं होतं. त्यात मला मासिक पाळी सुद्धा आली होती आणि मला वॉशरूमला सुद्धा जाता येत नव्हतं. फूड कोर्टमध्ये काही खायचं म्हटलं तर तिथं सुद्धा गुडघाभर पाणी साचलं होतं.'.'मला ड्रायव्हर बोलत होतो, मॅडम आपण पुण्यात वापस जाऊया.. परंतु आम्ही कलाकार नेहमी कमिटमेंट पाळतो. टेलिकास्ट अडकला होता म्हणून हळुहळू करत आम्ही सेटवर गेलो. फक्त देवापाशी इतकीच प्रार्थना होती की, काही भयानक होऊ देऊ नकोस' असं धनश्री म्हणाली. दरम्यान तिच्या व्हिडिओवर कमेंट करत नेटकऱ्यांनी अशा परिस्थिती प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला..लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.