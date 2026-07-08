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'पाळी आलेली आणि ९ तास वॉशरुमलाही गेले नाही' ट्राफिकमध्ये अडकलेली मराठी अभिनेत्री, म्हणाली...

DHANASHRI KADGAONKAR STUCK IN MUMBAI PUNE TRAFFIC FOR 9 HOURS: मुंबई-पुणे मार्गावरील मुसळधार पावसामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीत मराठी अभिनेत्री धनश्री काडगांवकर तब्बल ९ तास अडकली होती.
DHANASHRI KADGAONKAR

DHANASHRI KADGAONKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MARATHI ACTRESS SHARES PERIOD STRUGGLE DURING TRAFFIC JAM: मुंबईसह पुण्यात पावसाचा जोर अधिकच वाढत आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्यात. तसंच ६ तारखेला पुण्यावरून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुद्धा बंद करण्यात आली होती. मिसिंग लिंक प्रवेशद्वारावर दरड कोसळल्यानं वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दरम्यान तब्बल ९ तासानंतर वाहतूक सुरु करण्यात आली.

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