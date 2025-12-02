“पुण्याचा वडापाव बेस्ट!” धनुषचा व्हिडिओ व्हायरल; चवीचं कौतुक करत म्हणाला...

खाण्यासाठी नेहमीच पुणे शहर अग्रेसर आहे. पुण्याची मिसळ, बर्गर, वडापावसह असे अनेक पदार्थ आहेत, जी पुण्याची शान आहे. पुण्यातील अनेक पदार्थाचे फेमस स्पॉट आहेत, खवय्ये हमखास तिथं जाऊन आवडीने पदार्थ खातात. देशभरातून अनेक पर्यटक पुणे शहरात खास खाण्यासाठी हजेरी लावतात. अशातच आता पुण्यातील रस्त्यांवर भारतीय सिनेसृष्टीतील एका अभिनेत्याने पुणेरी पदार्थांवर ताव मारलाय. .सध्या 'तेरे इश्क में' या सिनेमाची खूप चर्चा आहे. या सिनेमात अभिनेता धनुष आणि क्रिती सेनन मुख्य भूमिकेत आहेत. सध्या दोघेही सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहेत. त्यांच्यासोबत दिग्दर्शक आनंद एल. राय सुद्धा आहेत. दरम्यान या सिनेमातील कलाकार पुणे शहरात दाखल झाले होते. यावेळी त्यांनी पुण्याची शान दगडूशेठ हलवाई बाप्पांच्या चरणी साकडं घातलं. तसंच पुण्यातील स्ट्रीट फूडचा मनमुराद आनंद देखील घेतला. . साऊथचा सुपरस्टार धनुष आणि क्रिती सेनन यांनी पुण्यातील चाहत्यांना भेट दिली. यावेळी त्यांनी खाद्यपदार्थांवर ताव देखील मारला. धनुषने त्यांच्या स्टोरीवर दोन व्हिडिओ शेअर केले आहेत. त्याच्या एक व्हिडिओमध्ये तो आणि दिग्दर्शक आनंद एल. राय गाडीत बसून वडापाव खाताना दिसताय. .यावेळी क्रिती त्यांना विचारते, 'चांगला आहे का?' यावर धनुष बोलतो, 'एकदम छान, उत्कृष्ट, अविश्वसनीय' याला दिग्दर्शक आनंद एल. राय सुद्धा दुजोरा देतात आणि म्हणतात, 'एकदम छान आहे' त्या दोघांचा हा व्हिडिओ क्रितीनं शेअर करत लिहलं की, 'पुण्यात आलात तर खा आणि जेवणाच्या प्रेमात नक्की पडा' .सध्या धनुषचा हा वडापाव खातानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांना धनुषाचा साधेपणा प्रचंड भावला आहे. अनेकांनी त्यांच्या साधेपणाचं कौतूक केलं आहे. दरम्यान धनुष आणि क्रिती यांचा 'तेरे इश्क में' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. गेल्या तीन दिवसात या सिनेमाने चांगली कमाई केली आहे. .नवऱ्या-नवरीची बुलेटवरून एंट्री अन् सुनेला हळद लावणाऱ्या कूल सासूबाईं; पाहा बांदेकरांच्या हळदीचे Inside Photos .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.