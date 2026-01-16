धनुष करणार दुसरं लग्न! व्हॅलेन्टाईन डे दिवशी 'या' मराठी अभिनेत्रीसोबत घेणार सप्तपदी? कोण आहे ती?

South Star Dhanush’s Second Marriage: साऊथ अभिनेता धनुष त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. कारण धनुष 14 फेब्रुवारी 2026 म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डेला दुसरं लग्न करण्याच्या तयारीत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे धनुष एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीसोबत लग्नगाठ बांधतोय. ती अभिनेत्री म्हणजे मृणाल ठाकूर. .सुत्रांच्या माहितीनुसार धनुष आणि मृणाल ठाकूर एकमेकांना गेल्या काही दिवसांपासून डेट करत होते. मात्र दोघांनीही त्यांच्या नात्याबद्दल अद्याप कोणाला अधिकृत घोषणा केलेली नाही. .कसं झालं प्रेम?धनुष आणि मृणाल यांच्या नात्याच्या चर्चा ऑगस्ट 2025 मध्ये सुरु झालीय. तसंच मृणालच्या 'सन ऑफ सरदार 2' या सिनेमाच्या प्रीमियरला धनुष देखील उपस्थित होता. तसंच धनुषच्या 'तेरे इश्क' सिनेमाच्या रॅप-अप पार्टीतही मृणाल दिसली होती. यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल अधिकच चर्चा रंगल्या. .तसंच मृणालला धनुषच्या दोन्ही बहिणी डॉ. कार्तिका कार्तिक आणि विमला गीत यांनी इन्स्टाग्रामवर फॉलो केलय. हे नातं कुटुंबाला माहीत असल्याचही बोललं जातय. त्यामुळे लवकरच धनुष आणि मृणाल लग्न करणार असल्याचं बोललं जातय. .नातं खासगी ठेवण्याचा निर्णय'धनुष आणि मृणाल हे गेल्या काही दिवसापासून एकमेकांना डेट करत होते. मात्र त्या दोघींनी लग्नाबाबत अजून अधिकृत घोषणा केलेली नाही.' परंतु मागे एकदा पापाराझींशी बोलताना आम्ही फक्त चांगले मित्र आहोत म्हणत अफेअरच्या चर्चांना नकार दिला होता. .धनुष आणि मृणाल ठाकूर यांच्यात 9 वर्षांचं अंतर आहे. गेल्या काही दिवसापासून दोघे एकमेकांना डेट करत होते. अखेर आता ते प्रेमाच्या दिवशी म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डेला लग्न करणार असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत..'कॉमेडीवरून बोलायला नको होतं' तन्वीने कॉमेडीवरुन सागरला हिणवलं, सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या, सागर भडकला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.