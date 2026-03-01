Premier

धर्मेंद्र यांच्या अफेअरच्या चर्चेवर सनी-बॉबी देओल यांना वाटलेली लाज, हीमॅन सगळ्यासमोर म्हणालेले, 'माझ्या मागे रोज...'

DHARMENDRA’S AFFAIR REMARK EMBARRASSED SUNNY AND BOBBY DEOL: ‘अपने’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान धर्मेंद्र यांनी आपल्या अफेअर्सबाबत विनोदी वक्तव्य केल्याचा किस्सा दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी एका मुलाखतीत सांगितला. वडिलांचे बोलणे ऐकून सनी आणि बॉबी देओल यांना लाज वाटल्याचं शर्मा म्हणाले होते.
Apurva Kulkarni
Updated on

DHARMENDRA, SUNNY AND BOBBY DEOL: अभिनेता धर्मेंद्र यांचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. परंतु धर्मेंद्र यांच्या अफेअर्सबद्दल कळल्यास बॉबी आणि सनी देओल यांची काय प्रतिक्रिया होती. याबाबत एका किस्सा दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी एका मुलाखतीत सांगितला होता.

