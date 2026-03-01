धर्मेंद्र यांच्या अफेअरच्या चर्चेवर सनी-बॉबी देओल यांना वाटलेली लाज, हीमॅन सगळ्यासमोर म्हणालेले, 'माझ्या मागे रोज...'

DHARMENDRA, SUNNY AND BOBBY DEOL: अभिनेता धर्मेंद्र यांचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. परंतु धर्मेंद्र यांच्या अफेअर्सबद्दल कळल्यास बॉबी आणि सनी देओल यांची काय प्रतिक्रिया होती. याबाबत एका किस्सा दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी एका मुलाखतीत सांगितला होता. .दिग्दर्शक अनिल शर्मा म्हणालेले की, 'बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेला सिनेमा 'अपने'च्या शुटिंगदरम्यान धर्मेंद्र आणि त्यांची दोन मुलं सनी देओल आणि बॉबी देओल वॅनिटी व्हॅनमध्ये बसले होते. तेव्हा धर्मेंद्र यांनी मुलांची मजा घेण्याच सुरुवात केली.'.'धर्मेंद्र सनी आणि बॉबी देओलला म्हणाले की, माझे दोन्ही मुलं खुप सरळ आहेत. यांचं कोणत्याही मोठ्या हिरोईनसोबत अफेअरच्या चर्चा होत नाही. आमच्या काळात तर प्रत्येक हिरोईन माझ्या मागे फिरत असायच्या. माझ्या नावाने प्रत्येक अभिनेत्रीला बोललं जायचं.'.वडिलांचं हे बोलणं ऐकताच सनी आणि बॉबी देओलला वाईट वाटलं, आणि ते तिथून निघून बाहेर गेले. त्यानंतर धर्मेंद्र विनोदानेच म्हटले की, 'माझी दोन्ही मुलं खुप सरळं आहेत. मी सुद्धा खुप सरळ आहे. पण असं काही नाही की, माझं कोणासोबत नाव जोडलं नाही.' असं म्हणत हसू लागल्याचं अनिल शर्मा यांनी सांगितलं..परंतु त्याकाळी हा किस्सा चर्चेचा विषय ठरला होता. काही रिपोर्टनुसार सनी आणि बॉबी देओल यांना वडिलांच्या अफेअर्सबद्दल कळाल्यास लाज वाटली होती. सगळ्यासमोर त्यांनी मुलांना असं बोलल्यामुळे दोन्ही मुलं त्यांच्यावर नाराज झाली होती. .'चार दिवस सासूचे पेक्षा भुवनेश्वरीसाठी जास्त मेहनत घेतली' कविता मेढेकर 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा' मालिकेबद्दल बोलताना म्हणाल्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.