Dharmendra: सदाबहार 'हि मॅन'! भावुक धर्मेंद्रची मारधाड करणारा गरम धरम अशी इमेज कधी बनली ?

धर्मेंद्र म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर काय येते... तर ‘कुत्ते...कमिने...’ असे चित्कारत खलनायकासह एकाच वेळेस अनेकांना बेदम चोप देणारा नायक. मात्र, अभिनेता म्हणून अशा भूमिकांसह अतिशय आदर्शवादी, संवेदनशील नायकही धर्मेंद्र यांनी रंगवला. आपल्या मेहनतीने, धडपडीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून हिंदी चित्रपटसृष्टीत दमदार वाटचाल केली..जाबमथील लुधियाना जिल्ह्यातील साहनेवाला या गावात लहानपणापासूनच दिलीपकुमारचे चित्रपट अतिशय आवडीने पाहणारा एक युवक मोठी स्वप्ने पाहून ‘फिल्मफेअर’मध्ये नवीन चेहरे स्पर्धेत विजयी ठरतो आणि मुंबईत येतो. त्यानंतर आपल्या मेहनतीने, धडपडीने, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आणि आत्मविश्वासाने यशस्वी ठरतो. हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे स्थान निर्माण करणाऱ्या धर्मेंद्र यांची ही यशोगाथा कौतुकास्पद आहे..तब्बल २२ वर्षांपासून मराठी अभिनेत्रीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहतोय अभिनेता; लग्नाबद्दल म्हणाला, 'आता मरण आलं तरीही... .मुंबईत आल्यावर धर्मेंद्र यांना पहिला चित्रपट मिळाला, तो अर्जुन हिंगोरानी दिग्दर्शित ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ (१९६०) हा चित्रपट. पहिल्या चित्रपटाला त्याला फारसे यश लाभले नाही. तरी अतिशय शांतपणे आणि दृढनिश्चयाने धर्मेंद्र यांनी हळूहळू मार्गक्रमण करीत आपले स्थान निर्माण केले. साठच्या दशकात आदर्शवादी भूमिका साकारत हळू गतीने; परंतु हुकमी वाटचाल करणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी सत्तरच्या दशकात मात्र कात टाकली..ते रूपेरी पडद्यावरचे ‘ही मॅन’ म्हणून ओळखले गेले आणि मग तीच त्यांची ओळख झाली. मुळात धर्मेंद्र अतिशय सहृदयी माणूस होते, हे त्यांच्या भेटीचा योग आल्यावर लक्षात येते. दिवसभरातील आपले चित्रीकरण संपवून स्टुडिओबाहेर पडण्यापूर्वी स्टुडिओतील एखाद्या गरजू कामगाराला आवर्जून काही पैसे ते नियमित देत असत. मी अनेकदा हे पाहिले. पडद्यावरचे धर्मेंद्र मारधाड हाच आपला हुकमी बाणा मानू लागले, नासीर हुसैन निर्मित व दिग्दर्शित ‘यादों की बारात’( १९७२) या लोकप्रिय चित्रपटापासून..टाळ्या अन् शिट्ट्या...‘‘शाकाल जब बाझी खेलता है, तो जितने पत्ते उसके हाथ मे होते है उतने ही उसके आस्तीन मे’’, ‘‘मै अपने प्लॅन को खुद बनाता हूँ’’, ‘‘जो अपनी जान पर खेलते है...वो अपनी मंझिल खुद ढूंढते है...’’ अशा प्रत्येक डायलॉगवर थिएटरमध्ये पब्लिकच्या टाळ्या शिट्ट्या पडू लागल्या. साठच्या दशकात धर्मेंद्र यांच्यासोबत व्यक्तिरेखा साकारत असतानाच (देवर, अनपढ इत्यादी चित्रपट) ओ. पी. रल्हनने ‘फूल और पत्थर’मध्ये ( १९६६) निधड्या उघड्या छातीने धर्मेंद्र पोस्टरवर आला आणि त्याची इमेज बदलू लागली. त्यात ‘यादों की बारात’ फारच मोठा सपोर्ट सिस्टीम ठरला. त्यांची ‘ही मॅन’ इमेज धारदार झाली आणि त्यांचे ‘डायलॉग’ गाजू लागले..हषीकेश मुखर्जींचा ‘चुपके चुपके’, बासू चटर्जींचा ‘दिल्लगी’त त्यांना हलक्या फुलक्या नर्मविनोदी भूमिकेत पाहिले; अन्यथा धर्मेंद्र म्हणजे, कमीने कुत्ते ‘तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा..’ असा थेट हिशोब अशी ओळख होती. साठच्या दशकात, अगदी सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात धर्मेंद्र खरोखरच संयमी भूमिकेत असायचा आणि शोभायचाही. हृषीकेश मुखर्जी दिग्दर्शित ‘सत्यकाम’, ‘अनुपमा’, ‘चैताली’, मोहन सैगल यांचा ‘देवर’, असित सेन दिग्दर्शित ‘ममता’ आणि ‘खामोशी’, प्रमोद चक्रवर्ती दिग्दर्शित ‘नया जमाना’, देवेंद्र गोयल दिग्दर्शित ‘एक महल हो सपनों का’, दुलाल गुहा दिग्दर्शित ‘दोस्त’ अशा अनेक चित्रपटात धर्मेंद्र यांनी अतिशय संयमित व्यक्तिरेखा साकारल्यात. सगळं कसं सुरळीत सुरू होते आणि अशातच ओ. पी. रल्हन दिग्दर्शित ‘फूल और पत्थर’ (१९६६) पोस्टरपासूनच गाजला. त्याने जणू कूस बदलली. तोपर्यंत उघड्या निधड्या पिळदार छातीचा हीरो (दारासिंग हुकमी होता) स्टंटपटात फिट्ट होता. ‘पिला हाऊस’ अर्थात ‘रेड लाइट’ एरियातील थिएटरमध्ये टाळ्या शिट्ट्यांनी एन्जॉय केला गेला..‘ताकदवान’ अभिनेतामुख्य प्रवाहात अशा पिक्चरना नसलेले स्थान ‘फूल और पत्थर’ने काही प्रमाणात मिळवून दिले. ही एक प्रकारची जणू ‘फिल्मी क्रांती’च होती आणि आपल्या फिल्मिवाल्यांचा अलिखित नियमच आहे, भारी ‘हिट पिक्चर’च्या आवृत्या काढायच्या. आता ‘पूर्णिमा’, ‘चंदन का पलना’, ‘बहारो का मौसम’, ‘रखवाला’, दोस्त यांत धर्मेंद्र मूळचा सौम्य, तर त्याच वेळी ‘यकीन’, ‘मेरे हमदम मेरे दोस्त’, ‘कब क्यूँ और कहा’, ‘मेरा गाव मेरा देश’ यांत ‘ढिश्यूम ढिश्यूम’ करणारा..एक नवीनच ‘गरम धरम’ आकाराला आला. १९७३ मध्ये धर्मेंद्र यांच्यामधील बदलाचा हा प्रवास ‘हाय पॉइंट’ला पोहोचला आणि स्थिरावला. आणि या काळात धर्मेंद्र म्हणजे रूपेरी पडद्यावरील शक्तिशाली अभिनेता. ताकदवान नट अशी कायमस्वरूपी ‘इमेज’ घट्ट झाली. प्रत्यक्षात तो तसा अजिबात नाही. खूपच भावूक आहे ही गोष्ट वेगळी; पण धर्मेंद्र म्हटल्यावर डोळ्यासमोर काय येते, तर तो ‘कमिने कुत्ते’ असे चित्कारत ‘व्हीलन’सह एकाच वेळेस अनेकांना बेदम चोप देणारा नायक. आता काहींना प्रश्न पडला असेल धर्मेंद्रच्या या रुपेरी पडद्यावरील स्थित्यंतरातील कोणत्या रुपाशी हेमामालिनीचे प्रेम जडले. तो विवाहित असूनही हे नाते आकाराला आले...१९७३ या एकाच वर्षात त्याचे ‘किमत’, ‘लोफर’, ‘जुगनू’, ‘यादों की बारात’, ‘झील के उस पार’, ‘ब्लॅकमेल’, ‘कहानी किस्मत की’ असे प्रदर्शित झालेले सातही पिक्चर कमी-अधिक प्रमाणात सुपरहिट ठरले. या दिवसांत राजेश खन्नाची जबरदस्त क्रेझ असूनही त्यात धर्मेंद्र यांना पब्लिकची पसंती मिळालीय ती त्यांच्या फिटनेस आणि डॅशिंग भूमिकांनी! हे सगळं होत असतानाच ‘फूल और पत्थर’मधील चोर अथवा गुन्हेगार नायक त्याला पुन्हा पुन्हा साकारावे लागले. स्वतःच्याच सुपरहिट भूमिकेची आपणच कॉपी करायची हे पटत नसते; पण धर्मेंद्र यांच्यासारखा निर्मात्याचा विचार करणारा सहजी ‘नाही’देखील म्हणू शकत नाही. येथे तत्त्व उपयोगी पडत नाही..‘शोले’त अष्टपैलू भूमिकाकाही वर्षांपूर्वी एका म्युझिक रिॲलिटी शोमध्ये धरमपाजी व मुमताज आले होते. धर्मेंद्र यांचे वय जाणवले आणि मुमताजचा वयपरत्वे आलेला स्थूलपणा दिसला. धर्मेंद्र यांनी मुमताजबद्दल छान आठवणी सांगितल्या. राम महेश्वरी दिग्दर्शित ‘काजल’मध्ये (१९६५) धर्मेंद्र, राजकुमार, मीनाकुमारी यांच्यासह प्रभावी ठरला. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट रमेश सिप्पी दिग्दर्शित ‘शोले’मधील धर्मेंद्रने साकारलेला वीरु अष्टपैलू. बसंतीशी (हेमामालिनी) प्रेम, मस्ती, नृत्य, होळीचा रंग, जयशी (अमिताभ बच्चन) निस्सीम मैत्री, ठाकूर बलदेवसिंग (संजीवकुमार) यांच्याशी वचनबद्धता आणि डाकू गब्बर सिंग (अमजद खान) व टोळीशी दोन हात... अशी सगळी रूपं त्यांनी अतिशय ताकदीने साकारली. सत्तरच्या दशकात गॉसिप मॅगझिनमधून धर्मेंद्र आणि हेमामालिनी यांच्या खास संबंधावरून बरेच काही रंगवून खूलवून वाढवून लिहिले गेले..त्याच वेळेस मुंबईत बंगाल पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निघालेली मदत फेरी महालक्ष्मी येथील टर्फ क्लब येथे संपत असतानाच धर्मेंद्र यांचे लक्ष आपल्या व हेमामालिनीशी असलेल्या संबंधावर लिहीत असलेल्या सिनेपत्रकार देवयानी चौबळ आणि कृष्णा यांच्याकडे गेले. ते त्यांच्या अंगावर धावून गेल्याची गोष्ट पहिल्या पानाची बातमी ठरली. बरेच दिवस या गोष्टीची चर्चा रंगली. धर्मेंद्र विवाहित असल्याने हेमा मालिनीसोबत गांधर्व विवाह केला. पहिल्या संसारातील सनी देओल आणि बॉबी देओल चित्रपटसृष्टीत कार्यरत आहेत. हेमा मालिनीसोबतच्या संसारात ईशा आणि अहाना अशा दोन मुली आहेत. ईशाने चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकले, आहना आपल्या आईसोबत नृत्याचे कार्यक्रम करते..खासदार म्हणून विजयधर्मेंद्र यांनी जुहू समुद्र किनाऱ्यालगत ‘सनी सुपर साउंड’ हे डबिंग थिएटर उभारले. येथे अनेक मराठी व हिंदी चित्रपट पाहण्याचा अनेकदा योग आला. धर्मेंद्र यांनी ‘विजयता फिल्म’ ही चित्रपट निर्मिती संस्था स्थापन केली आणि आपला मुलगा सनी देओलचा पहिला चित्रपट राहुल रवैल दिग्दर्शित ‘बेताब’, बॉबी देओलचा पहिला चित्रपट राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित ‘बरसात’ या चित्रपटांची; तसेच राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित ‘घायल’, गुड्ड धनोवा दिग्दर्शित ‘२३ मार्च १९३१ भगतसिंग’ इत्यादी चित्रपटांची निर्मिती केली..चित्रपटसृष्टीतील चौफेर वाटचालीतूनच कालांतराने राजस्थानमधील बिकानेर लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे खासदार म्हणून विजय प्राप्त केला. मात्र, खासदारकीत धर्मेंद्र यांचे मन रमले नाही. धर्मेंद्र यांचा मराठी चित्रपटाशी विशेष उल्लेखनीय असा संबंध आला. साकी नाकाजवळील चांदिवली स्टुडिओचे मालक हेमंत कदम दिग्दर्शित ‘हिचं काय चुकलं’ (१९८६) या चित्रपटातील एक गाण्यात सहभाग घेतला आहे. घेऊन टांगा सजार निघाला...या गाण्याचे बोल होते. धर्मेंद्र व विक्रम गोखले यांनी त्या गाण्यात सहभाग घेतला. हे गाणे खूप लोकप्रिय झाले. या गाण्याला अनिल अरुण यांचे संगीत आहे. चांदिवली स्टुडिओत या गाण्याचे चित्रीकरण करण्यात आले होते..'यमला पगला दीवाना हे शीर्षक मी सुचवलेलं' सचिन पिळगावकरांनी सांगितला किस्सा, म्हणाले...'धरमजींचा फोन आला...'.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र बिंदा ठाकरे निर्मित व पार्थो घोष दिग्दर्शित ‘अग्निसाक्षी’ (१९९५) या चित्रपटाच्या अंधेरीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या मुहूर्ताला बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मेंद्र यांची विशेष उपस्थिती होती. हा मुहूर्त श्रीगणेश चतुर्थीच्या दिवशी आयोजित करण्यात आला होता हे विशेष. धर्मेंद्र यांची कारकीर्द अशी बहुरंगी आणि आश्वासक होती. आज त्यांच्या माघारी त्यांच्या असंख्य भूमिका आठवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 