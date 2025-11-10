फार्महाउस, गाड्या... ८९ व्या वर्षी किती संपत्तीचे मालक आहेत धर्मेंद्र? प्रॉपर्टीमधला कुणाला किती टक्के वाटा मिळणार

बॉलिवूडचे ही-मॅन म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते धर्मेंद्र सध्या व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मुंबईतील ब्रीच कँडी इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पंजाबच्या एका लहानशा गावात जन्मलेला हा मुलगा इतका मोठा अभिनेता होईल याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. एकेकाळी जेवणासाठी पैसे नसलेले धर्मेंद्र आज कोट्यवधींचे मालक आहेत. संघर्ष करत, प्रत्येक परिस्थितीशी लढत ते आज इथवर पोहोचलेत. त्यांच्याकडे एकूण किती संपत्ती आहे याबद्दल जाणून घेऊया. .धर्मेंद्र यांनी 'शोले', 'सीता और गीता', 'चुपके चुपके', 'शराबी', 'राजा जानी' अशा अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. याच चित्रपटांनी त्यांना ९० च्या दशकातील सर्वात मोठे अॅक्शन हिरो बनवलं. त्यांच्या 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' चित्रपटातील भूमिकेचं खूप कौतुक झालेलं. आज धर्मेंद्र हे ४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक आहेत. त्यांच्या मालमत्तेमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपयांचे आलिशान फार्महाऊस आहे, ज्याची झलक ते नेहमी सोशल मीडियावर चाहत्यांना दाखवतात. मुंबई आणि लोणावळ्यात त्यांच्या अनेक प्रॉपर्टीज आहेत..याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे अनेक रेंज रोव्हर इव्होक, मर्सिडीज-बेंझ एसएल ५००, सह अनेक आलिशान गाड्या आणि सुमारे १२ एकरमध्ये पसरलेलं एक मोठं रिसॉर्ट आहे. 'गरम धरम ढाबा' आणि 'हे-मॅन' यांसारख्या हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायांमध्येही त्यांची गुंतवणूक आहे. धर्मेंद्र यांनी दोन लग्न केली. त्यापासून त्यांना पाच मुलं आहेत. सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, इशा देओल आणि अहाना देओल. मात्र अभिनेत्याची संपत्ती त्यांच्या मुलांमध्ये कशी वाटली जाइल याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र आता शेवटच्या काळात ते धर्मेंद्र हेमा मालिनी नाही तर त्यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांच्यासोबतच राहायचे. .'पावनखिंड'नंतर कौतुक करायला मराठी इंडस्ट्रीमधून फक्त एकाचा फोन आला... अजय पुरकरांनी सांगितलं नाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.