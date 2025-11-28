मला त्यांची प्रॉपर्टी नको फक्त त्यांची एक गोष्ट हवी... धर्मेंद्र यांच्या लेकीने सांगितली इच्छा; म्हणते

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांचं २४ नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांनी वयाच्या ८९व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. आज २८ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थनासभेचं आयोजन केलं होतं. या प्रार्थना सभेसाठी अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी होती. मात्र हेमा मालिनी आणि त्यांच्या दोन मुली मात्र घाटी आल्या नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या घरी भजनाचा कार्यक्रम ठेवला होता. धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची प्रॉपर्टी कुणाला मिळणार याचे अनेक अंदाज लावले जात आहेत. मात्र धर्मेंद्र यांची सगळ्यात छोटी मुलगी अहाना देओल हिने आपल्याला त्यांच्या संपत्तीतील काहीही नको असं म्हंटलं होतं. तिने एका गोष्टीची मागणी केली होती. .धर्मेंद्र यांना सहा मुलं आहेत. पहिली पत्नी प्रकाश कौरपासून दोन मुलं आणि दोन मुली आहेत. तर हेमा मालिनी यांच्यापासून ईशा आणि अहाना या दोन मुली आहेत. अहानाने हर जिंदगी बझला दिलेल्या मुलाखतीत म्हंटलेलं, 'जर मला माझ्या वडिलांच्या वारसा संपत्तीतून काही हवं असेल तर मला त्यांची पहिली Fiat कार घ्यायला आवडेल. ती कार खूपच छान आणि व्हिंटेज आहे. माझ्यासाठी ती फक्त कार नाही तर त्याच्याशी वडिलांसोबतच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या आहेत.'.पुढे अहानाने वडिलांसोबतची एक आठवणही सांगितली. ती म्हणालेली,"मी सहा वर्षांची होते. एक दिवस वडील लोणावळ्याला आमच्या फार्म हाऊसवर जायला निघत होते. आम्हाला बाय बाय करण्यासाठी ते थांबले. तेव्हाच मी अचानक त्यांना म्हणाले,'मलाही तुमच्यासोबत यायचं आहे.' मग त्यांनी लगेच माझी बॅग भरली आणि मला सोबत घेऊन गेले. कारमध्ये त्यांनी मला मांडीवर बसवलं. त्यांच्यासोबतची ती माझी सर्वात छान आठवण आहे. ही आठवण माझ्या मनात कायम राहील.".ती पुढे म्हणाली, "आईवडिलांना पडद्यावर दुसऱ्यांसोबत रोमान्स करताना पाहणं मला अजिबातच आवडायचं नाही. लहानपणी ते पाहून मला फार राग यायचा. माझी आई हेमा मालिनी मला समजवायची की हा तिच्या कामाचा भाग आहे. पण सुरुवातीला मला ते समजून घेणं खूप कठीण गेलं." .मराठी मुलगा पडला सगळ्यांवर भारी! रोहित राऊत ठरला भारताचा पहिला आय- पॉपस्टार, इतक्या लाखांचं मिळालं बक्षीस \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.