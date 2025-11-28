Premier

मला त्यांची प्रॉपर्टी नको फक्त त्यांची एक गोष्ट हवी... धर्मेंद्र यांच्या लेकीने सांगितली इच्छा; म्हणते-

AHANA DEOL ON DHARMENDRA PROPERTY: धर्मेंद्र यांच्या मुलीने अहाना देओल हिने संपत्तीमधून आपल्याला काही नको असं म्हंटल आहे. त्यांच्या प्रॉपर्टीमधून फक्त एक गोष्ट हवी असल्याचं तिने सांगितलं.
AHANA DEOL

AHANA DEOL

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांचं २४ नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांनी वयाच्या ८९व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला. आज २८ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्यासाठी प्रार्थनासभेचं आयोजन केलं होतं. या प्रार्थना सभेसाठी अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी होती. मात्र हेमा मालिनी आणि त्यांच्या दोन मुली मात्र घाटी आल्या नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या घरी भजनाचा कार्यक्रम ठेवला होता. धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची प्रॉपर्टी कुणाला मिळणार याचे अनेक अंदाज लावले जात आहेत. मात्र धर्मेंद्र यांची सगळ्यात छोटी मुलगी अहाना देओल हिने आपल्याला त्यांच्या संपत्तीतील काहीही नको असं म्हंटलं होतं. तिने एका गोष्टीची मागणी केली होती.

