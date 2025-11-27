दिलदार मनाचा माणूस! धर्मेंद्र यांनी स्वतःच्या मुलांना नाही तर चुलत भावांना देऊ केलेली 'इतकी' मोठी जमीन, जेव्हा परत गेले तेव्हा...

बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते धर्मेंद्र यांचं नुकतंच निधन झालं. मात्र धर्मेंद्र हे नेहमीच 'रिअल फॅमिली मॅन' म्हणून ओळखले जातात. सिनेविश्वाच्या झगमगाटातही ते कधीही आपल्या माणसांना विसरले नाहीत. त्यांनी केवळ आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी आणि काळजी घेतली नाही, तर गावातील चुलत भावांना देखील भरभरून प्रेम दिलं. धर्मेंद्र यांचा हा किस्सा त्यांच्या वडिलोपार्जित डांगो गावातील आहे, जिथे त्यांनी आपली बरीचशी जमीन चुलत भावांना दिली. यातून कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीबद्दल त्यांच्या मनात असलेला जिव्हाळा दिसला होता . .बॉलिवूडचे 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांचा जन्म नसराली येथे झाला असला तरी त्यांचं मन नेहमी त्यांच्या वडिलांच्या डांगो गावातच रमलं. तिथले लोक आजही त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात. त्यांच्या वडिलांच्या वाट्याला आलेली जी जमीन होती, ती त्यांनी आपल्या चुलत भावाला (काकांच्या मुलाला) देऊन टाकली. 'भास्कर'च्या रिपोर्टनुसार, धर्मेंद्र यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितलेलं की, "ही आपल्या पूर्वजांची जमीन आहे, तिची काळजी घे." असं म्हणतात की धर्मेंद्र यांनी वडिलांच्या याच शब्दांना महत्त्व दिले आणि ती जमीन आपल्या चुलत भावांच्या नावावर केली. जेणेकरून ते गावात राहून आपल्या पूर्वजांची जमीन नेहमी सांभाळू शकतील..धर्मेंद्र यांनी किती जमीन दिली?या रिपोर्टनुसार, धर्मेंद्र यांच्या ९५ वर्षांच्या काकू प्रीतम कौर आजही गावात राहतात. धर्मेंद्र यांच्या वडिलांनी नसरालीत असताना धर्मेंद्र आणि त्यांच्या आईला डांगो गावात ठेवले होते. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या चुलत भावांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या नावावर १९ कनाल ११ मरले जमीन दिली. म्हणजेच जवळपास अडीच एकर जमीन त्यांनी काकाच्या मुलांना दिली. त्यांचे चुलत भाऊ बूटा सिंह लुधियानातील एका कापड गिरणीत काम करतात. ते म्हणाले की, आजच्या काळात कोणी कोणाला अर्धा सेंटीमीटर जमीनही देत नाही, पण धर्मेंद्र यांनी त्यांना आपलं मानलं आणि कुटुंबाला एवढी मोठी जमीन सोपवली. .बूटा सिंह यांनी सांगितलं की, धर्मेंद्र मुंबईला गेल्यानंतर त्यांचे आजोबा घरून (मावा) बनवून त्यांच्यासाठी मुंबईला घेऊन जात असत. ट्रेनने मुंबईला पोहोचायला त्यांना २४ तास लागायचे. बूटा सिंह यांनी 'भास्कर'शी बोलताना सांगितलं की, ते कधी त्यांच्यासाठी बर्फी तर कधी साग (भाजी) बनवून घेऊन जात असत आणि धर्मेंद्र ते आवडीने खात असत. धर्मेंद्र नेहमी सांगायचे की, जेव्हाही याल, तेव्हा घरचा खोवा नक्की घेऊन या. धर्मेंद्र स्टार झाल्यानंतर २०१३ मध्ये, वयाच्या ७८ व्या वर्षी, शूटिंगसाठी आपल्या वडिलोपार्जित डांगो गावी आले होते. त्यांच्या येण्याने संपूर्ण गाव आनंदात होता, पण धर्मेंद्र मात्र भावूक दिसत होते. गावात येताच त्यांनी सर्वात आधी मातीच्या घरात जाऊन दाराजवळची माती उचलून माथ्याला लावली होती. घरात गेल्यानंतर ते १०-१५ मिनिटे ढसाढसा रडले होते. . एकदम झापूक झूपूक स्टाइल! सुरज चव्हाणचं लग्नाआधी कडक प्री- वेडींग; फोटो पाहिलेत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.