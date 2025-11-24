थोडे दिवस आणखी जगले असते तर... अपूर्णच राहिली धर्मेंद्र यांची 'ही' शेवटची इच्छा ; म्हणालेले- मला...

बॉलिवूडचे ही मॅन धर्मेंद्र यांनी आज २४ नोव्हेंबर रोजी या जगाचा निरोप घेतला. धर्मेंद्र गेल्या काही काळापासून आजारी होते. त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी इस्पितळात दाखल करण्यात आलेलं. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलेलं. मात्र ते उपचारांना प्रतिसाद देत असल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आलं. अखेर आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांनी जुहूच्या राहत्या घरी शेवटचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने चाहत्यांना आणि बॉलीवूडला मोठा धक्का बसलाय. ते ८९ वर्षांचे होते. या वयातही ते बॉलिवूडमध्ये सक्रीय होते.मात्र त्यांची शेवटची इच्छा अपूर्णच राहिली. .१० नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांना प्रकृती ठीक नसल्याने इस्पितळात नेण्यात आलेलं. मात्र ते लवकरच बरे होतील अशी सगळ्यांना आशा होती. अभिनेत्री सायरा बानू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचं व्हेंटिलेटर काढण्यात येणार होतं. ते बरे होत होते. मात्र अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांना त्यांचा ९० वा वाढदिवस साजरा करायचा होता. ती त्यांची इच्छा होती. ८ डिसेंबर रोजी त्यांचा वाढदिवस होता. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचा हा वाढदिवस मोठ्या थाटात साजरा करायचा होता. मात्र त्यांची ही इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. यासोबतच त्यांची आणखी एक इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. .बॉलिवूडचे 'ही मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी जवळपास ३०० हून अधिक सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. त्यांची शेवटच्या सिनेमाबाबतची ती इच्छा मात्र अपूर्णच राहिली. त्यांचा 'इक्कीस' हा चित्रपट येत्या २५ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार होता. हा सिनेमा त्यांना पाहायचा होता. हा सिनेमा पाहण्याची इच्छा त्यांनी मुलाखतीत बोलून दाखवली होती. ते म्हणालेले, "मी म्हातारा झालोय पण सिनेमा हे माझं जीवन आहे. हा सिनेमा पाहूनच मी डोळे मिटेन". मात्र त्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं. 'इक्कीस' हा धर्मेंद्र यांचा शेवटचा सिनेमा ठरला..धर्मेंद्र यांच्या शेवटच्या ठरलेल्या 'इक्कीस' या सिनेमाचं पोस्टर आज सकाळीच त्यांच्या निधनाच्या काही तास आधी रिलीज करण्यात आलं होतं. धर्मेंद्र यांच्या मागे आता त्यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर, दुसऱ्या पत्नी हेमा मालिनी, मुलगा सनी देओल, बॉबी देओल, मुली ईशा, अहाना, अजिता, विजेता आणि १६ नातवंडं असा परिवार आहे. तर त्यांच्या निधनाने संपूर्ण देश शोक व्यक्त करतोय. .दुसऱ्या लग्नासाठी धर्मेंद्र यांनी स्वीकारलेला मुस्लिम धर्म मग शेवटचं कार्य हिंदू प्रथेनुसार का झालं? हे आहे कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.