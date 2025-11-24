Premier

थोडे दिवस आणखी जगले असते तर... अपूर्णच राहिली धर्मेंद्र यांची 'ही' शेवटची इच्छा ; म्हणालेले- मला...

DHARMENDRA LAST WISH REMAINS UNFULFILLED: धर्मेंद्र यांच्या जाण्याने बॉलिवूडवर शोककळा पसरलीये. मात्र अभिनेत्याची शेवटची इच्छा अखेर अपूर्णच राहिली.
बॉलिवूडचे ही मॅन धर्मेंद्र यांनी आज २४ नोव्हेंबर रोजी या जगाचा निरोप घेतला. धर्मेंद्र गेल्या काही काळापासून आजारी होते. त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी इस्पितळात दाखल करण्यात आलेलं. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलेलं. मात्र ते उपचारांना प्रतिसाद देत असल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आलं. अखेर आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांनी जुहूच्या राहत्या घरी शेवटचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने चाहत्यांना आणि बॉलीवूडला मोठा धक्का बसलाय. ते ८९ वर्षांचे होते. या वयातही ते बॉलिवूडमध्ये सक्रीय होते.मात्र त्यांची शेवटची इच्छा अपूर्णच राहिली.

