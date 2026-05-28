काय सांगता! 'सेल्फी मैंने ले ली आज' फेम ढिंच्याक पूजा अडकली लग्नबंधनात; नेटकरी म्हणाले- कुणाचे इतके वाईट दिवस आले की...

काही वर्षांपूर्वी 'सेल्फी मैंने ले ली आज', 'दिलो का शुटर हैं मेरा स्कुटर' ही गाणी चांगलीच व्हायरल झाली होती. या गाण्यांमुळे घराघरात पोहोचली ती सोशल मीडिया स्टार म्हणजे ढिंच्याक पूजा. आता ढिंच्याक पूजाने चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. ती लग्नाच्या बेडीत अडकली आहे. तिने इंस्टाग्रामवर तिच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केलेत. मात्र पूजाने अचानक लग्न केल्याचं पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. पूजा सध्या ३३ वर्षाची असून तिने कुणासोबत लग्न केलंय हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .ढिंच्याक पूजा तिच्या अतरंगी गाण्यांमुळे सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली होती. आजही चाहत्यांसोबत तिची गाणी शेअर करत असते. तिच्या लग्नाने प्रेक्षक चकीत झालेत. ढिंच्याक पूजाने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती नवरीच्या वेशात दिसतेय. तिने लाल रंगाचा लेहेंगा परिधान केलाय. तर तिच्या नवऱ्याने पंधरा सूट घातलाय. त्यावर लाल फेटा घातलाय. पूजाने लग्नाचा व्हिडीओ तर शेअर केलाय पण नवऱ्याचा चेहरा दाखवला नाहीये. लग्नाचा व्हिडीओ शेअर करत पूजाने म्हटलं आहे की "माझ्या लग्नातील काही खास क्षण, लवकरच अजून व्हिडीओ शेअर करेन".पूजाच्या व्हिडिओवर चाहत्यांनी तिला वैवाहिक जीवनाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तिच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी 'काय, हिने लग्न केलं?', 'अरे हा कोण आहे ज्याला पूजासोबत लग्न करावं लागलं', 'याच्यावर इतके वाईट दिवस आले की त्याने पूजाशी लग्न केलं' अशा कमेंट केल्या आहेत. पूजाने 'स्वॅग मेरा स्टाइल है', 'दिलो का शूटर', 'नाच के पागल', 'बापू देदे थोडा कॅश', 'पापा की परी' अशी गाणी रिलीज केली आहेत. .आणि श्रुती मराठेने लगेच छत्री बंद केली... कलाकारांच्या नखऱ्यांबद्दल विचारताच प्रवीण तरडेंनी सांगितला तो किस्सा