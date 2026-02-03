Video : "ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी !" अंगावर शहारे आणणारा धुरंधर 2 चा टीझर रिलीज पण 'बडे साब' कोण ?

Bollywood News : गेले दोन महिने सगळीकडे चर्चा होती धुरंधर या सिनेमाची. आता या सिनेमाचा सिक्वेल प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. लवकरच धुरंधरचा दुसरा भाग रिलीज होणार आहे आणि आज या सिनेमाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. दुसऱ्या भागाचं नाव 'धुरंधर द रिव्हेंज' असं आहे. .काही तासांपूर्वी या सिनेमाचं पोस्ट रिलीज करण्यात आलं. लाल रंगाच्या पोस्टरवर रणवीर काळ्या रंगाच्या जॅकेटमध्ये पावसात भिजतो आहे. सोशल मीडियावर या पोस्टरची चर्चा बरीच रंगली होती. आज दुपारी 12 वाजून 12 मिनिटांनी सिनेमाचा टीझर रिलीज होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. .कसा आहे टीझर ?धुरंधर 2 चा टीझर पहिल्या भागाप्रमाणेच अंगावर काटा आणणारा आहे. सिनेमात नेमकं काय पाहायला मिळणार याची छोटीशी झलक या टीझरमध्ये दिसतेय. रहमान डकैतच्या मृत्यूनंतर हमजा आता बॉस झाला आहे. हमजाच्या भूतकाळाची झलकही या टीझरमध्ये पाहायला मिळतेय. ज्याप्रमाणे भूतकाळात त्याने काही लोकांना मारलं होतं त्याप्रमाणेच पाकिस्तानमध्येही तो हत्याकांड घडवून आणताना दिसणार आहे. त्यामुळे हमजाच्या कामगिरीबरोबरच त्याचा भूतकाळी उलगडणार आहे. याबरोबरच बडे साबही समोर येणार आहे. .बडे साब म्हणून कोणाची चर्चा ?बडे साब म्हणून सध्या अनेकांची नाव समोर आली आहेत. काहींनी सलमान खानचं नाव घेतलं आहे. तर बऱ्याच ठिकाणी केजीएफ स्टार यशची चर्चा रंगली आहे. तर काहींच्या मते अर्जुन रामपालचं बडे साब असावा अशी चर्चा आहे. पण नेमका कोणता अभिनेता बडे साबच्या भूमिकेत कोण दिसणार ? हे पाहणं इंटरेस्टिंग असेल. .19 मार्च 2026 ला हा सिनेमा रिलीज होतोय. या सिनेमाबरोबरच यशचा टॉक्सिक हा सिनेमाही रिलीज होणार आहे.."मला एकही फोन न करता देवाघरी गेली" प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीला मातृशोक ; दोन महिन्यापूर्वीच झालेलं लग्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.