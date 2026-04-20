"मी खूप दारू पिऊ लागले" धुरंधर फेम गायिकेने केला व्यसनाधीनतेबद्दल खुलासा "माझ्या पालकांनी माझं मन मोडलं"

Entertainment News : रणवीर सिंगचा धुरंधर सिनेमा सगळीकडे गाजतोय. या सिनेमाच्या दुसऱ्या भागानेही बॉक्स ऑफिसवर छप्परफाड कमाई केलीये. फक्त सिनेमाचं नाही तर सिनेमातील गाणीही खूप गाजली. या सिनेमामुळे पंजाबी गायिका जस्मिन सँडलसला रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी धक्कादायक खुलासे केले. .जस्मिनने नुकतीच रणवीर अलाहबादीयाच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी बरेच खुलासे केले. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया . ."मी खूप स्ट्रगल केला आहे. मला वाटत मोठी होत असताना मी अनेक आयुष्यात अनेक चढउतारांमधून गेले. या प्रवासात मी माझ्यासाठी गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण हा प्रवास सुखकर नव्हता. आयुष्यात अशा गोष्टी होत असतात. हे पालकांसाठी खूप महत्त्वाचं असतं आणि मुलांसाठीही असतं. आम्हाला योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. पण पालक आपल्या मुलांशी इतके कठोर का वागतात ? "."जेव्हा आयुष्य अधिक कठीण बनतं तुम्ही आधार शोधत असतात. मी दारूच्या अधीन गेले होते. त्या 2-3 वर्षांत केलेल्या गोष्टींचा मला जास्त पश्चाताप होतो. एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडत होत्या. एकीकडे मी प्रसिद्ध होते तर दुसरीकडे मला विशिष्ट भावना जाणवत होत्या. माझ्या कुटूंबातील नातेसंबंध तुटले. माझे वडील ह्यात नव्हते आणि त्यावेळी मी यशस्वी झाले होते. यामुळे मी गरजेपेक्षा जास्त दारू पिऊ लागले. ज्याचा मला आज पश्चाताप होतो. पण त्यावेळी ते माझ्यासाठी महत्त्वाचं झालं होतं. "."लहानपणी अनेकवेळा माझ्या आई-वडिलांनी माझं मन मोडलं आहे. त्यामुळे माझ्या मनात राग आहे. माझं त्यांच्यावर प्रेम आहे. पण जेव्हा लहान मुलाचं मन तुटतं तेव्हा ते तसंच तुटलेलं राहतं. मला धार देणाऱ्या घराची गरज मला होती. मी केवळ घरासाठी आसुसलेले होते आणि सतत घराचा शोध घेत राहिले.".जस्मिनचा जन्म जालंधरमध्ये झाला आणि तिचं बालपण कॅलिफोर्नियामध्ये गेलं. 2008 मध्ये मुस्कान या गाण्यातून तिने व्यावसायिक पदार्पण केलं. त्यानंतर गुलाबी या अल्बमसाठी तिने केलं. 2014 मध्ये तिने यो यो हनी सिंगसोबत किक या सिनेमासाठी यार ना मिले हे गाणं लिहिलं आणि गायलं..धुरंधर सिनेमात तिने धुरंधर सिनेमाचं शीर्षक गीत, शरारत,आरी आरी, में और तू, आखरी इष्क, रंग दे लाल, जाईये सजना ही गाणी गायली आहेत. तिच्या आवाजातील शरारत हे गाणं विशेष प्रसिद्ध झालं.