ना सलमान, ना इम्रान हाश्मी; Dhurandhar 2 मध्ये 'या' अभिनेत्याने केलीये बडे साहेबांची भूमिका, का होतेय इतकी चर्चा?

Who is Bade Sahab in Dhurandhar 2: पहिल्या भागाला मिळालेल्या जबरदस्त यशानंतर ज्याच्या सिक्वेलची उत्सुकता प्रेक्षकांच्यामध्ये होती, तो रणवीर सिंहचा बहुचर्चित सिनेमा 'धुरंधर द रिवेंज' आजपासून म्हणजेच 19 मार्चपासून सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला आहे. आणि हा सिनेमा रिलीज होताच सगळ्या प्रेक्षकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली. .या सिनेमात रणवीर सिंह परत एकदा हमाजाच्या भूमिकेत पाहायला मिळतोय. मात्र सगळ्यांना जो प्रश्न पडला होता की, 'बडे साहेब' नक्की कोण आहेत, तो या भागात आदित्य धरने सोडवलेला दिसत आहे.पहिल्या भागात 'बडे साहेब' यांचा फक्त उल्लेख होत होता. पण त्याना कुठल्याच सिनमध्ये दाखवण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता होती. मध्यंतरी सोशल मीडिया काही फोटोस व्हायरल होत होते, त्यावरून बऱ्यचजणांना वाटलं होतं की, सलमान खान किंवा इम्रान हाश्मी बडे साहेबाची भूमिका साकारणार असतील. पण आता हा सस्पेन्स संपला आहे.थ.थक्क करणार क्लायमॅक्स, हमजाची धडाकेबाज एन्ट्री आणि कराचीत माजवलेला कहर, कसा आहे dhurandhar 2 ?.मुख्य म्हणजे बडे साहेब ही व्यक्तिरेखा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्यावर आधारित दाखवली आहे. आणि या रोलमध्ये अभिनेता दानिश इकबाल यांनी साकारली आहे. नवीन चेहरा दिसणार असला तरी ही भूमिका वेगळी आणि लक्षात राहणारी आहे..दरम्यान बडे साहेब या भूमिकेला जास्त स्क्रीन टाइम नाहीये. यात दानिश इकबाल याना वयस्कर आणि आजारी अवस्थेत दाखवलं आहे. त्यांना लाईफ सपोर्ट मशीनवर ठेवलं असलं तरी भारताविरोधात प्लॅन करताना दिसतात. तसंच त्यांच्या आणि हमजाच्या भेटीतून कथेला वेग मिळतो..रश्मिकाच्या आईने नेसलेली कोडावा पद्धतीची साडी तुम्हाला माहित आहे का? साडीचा पदर अन् नेसण्याची पद्धत आहे फारच खास, Video.यासोबतच या सिनेमात पहिल्या भागातले अर्जुन रामपाल, आर माधवन आणि संजय दत्त हे कलाकारही दिसणार आहेत..