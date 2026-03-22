‘धुरंधर 2’चा बॉक्स ऑफिसवर धडाका; 3 दिवसांत 300 कोटींचा टप्पा पार

'DHURANDHAR 2' DOMINATES BOX OFFICE: बॉलिवूडचा बहुचर्चित 'धुरंधर २' सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातल आहे. पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने अनेक रेकॉर्ड मोडून काढले. आतापर्यंत या सिनेमानं कोट्यवधीची कमाई केलीय. केवळ तीन दिवसात या सिनेमानं ३०० कोटींचा टप्पा पार केलाय. सध्या सगळीकडे धुरंधर २ ची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .धुरंधरने पहिल्या दिवशी १०२. ५५ कोटींची कमाई केली. ओपनिंगला एवढ्या कोटींची कमाई करत या सिनेमानं विक्रम केला. दुसऱ्या दिवशी या सिनेमानं ८०.७२ कोटी कमावले. तर तिसऱ्या दिवशी या सिनेमानं तब्बल ११३ कोटींची कमाई केली. त्यामुळे या सिनेमानं आतापर्यंत ३३९.२७ कोटी गल्ला जमा केलाय. सध्या बॉलिवूडमध्ये धुरंधरची हवा पहायला मिळतेय. सोशल मीडियावर या सिनेमाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .जगभरात सुद्धा या सिनेमाची जादू पहायला मिळतेय. संपुर्ण जगभरातील विचार करता या सिनेमानं ३७० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. लवकरच हा सिनेमा ४०० कोटींकडे वाटचाल करताना पहायला मिळतोय. या सिनेमानं प्रभासच्या राजा साब सिनेमाला सुद्धा मागे टाकलं आहे. .सध्या बॉलिवूडमध्ये धुरंधर २ ची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेक सिनेमांचे लाइफटाइम रेकॉर्ड या सिनेमानं मोडून काढले आहेत. या सिनेमाचे गाणे देखील सध्या सोशल मीडियावर ट्रेडिंगवर आहेत. सिनेमातील कथा, क्लॅयमॅक्स, कलाकरांचा अभिनय सगळकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. .'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ; पण प्रकाश राज यांचा बॉलिवूडवर सवाल, 'हिंदी कलाकार गप्प का?'